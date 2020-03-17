В Україні запровадили нові штрафи: за що покарають на 170 тисяч

В Україні прийняли закон про коронавірус (фото: РБК-Україна)

В Україні з'являться величезні штрафи за порушення карантину при коронавірусі

Коронавірус в Україні і протидію поширенню COVID-19 обговорили на позачерговому засіданні Верховної Ради 17 березня. Зокрема, був прийнятий закон № 3219 "Про коронавірус", він передбачає введення величезних штрафів за порушення карантинних заходів в країні. За що, кого і на скільки покарають - в матеріалі Styler.

Закон "Про коронавірус" передбачає такі штрафи за порушення правил карантину та рішень органів місцевої влади:

від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ) - це від 17 до 34 тис. гривень,

для посадових осіб - від 2000 до 10000 НМДГ - це 34-170 тис. гривень.

А за порушення санітарно-гігієнічних вимог, що спричинило або могло спричинити поширення COVID-19 (іншими словами, за зараження коронавірусом оточуючих) можуть оштрафувати на суму до 51 тисячі грн. Також санкція цієї статті передбачає арешт до 6 місяців, або обмеження волі до 3 років, або позбавлення волі до 3 років.

Якщо ж буде доведено, що внаслідок таких дій загинули люди, зловмисника можуть покарати від 5 до 8 років.

Нагадаємо, на 17 березня було зафіксовано сім випадків інфікування COVID-19 в Україні, один із них - смертельний. Заразилися мешканці Чернівецької, Житомирської області та Києва.

Також з'ясувався несподіваний зв'язок між інфікованим коронавірусом студентом в Києві з 71-річною жінкою, яка 13 березня померла в Житомирі.