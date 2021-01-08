Карантин в Україні з 8 січня: що заборонено і куди можна буде піти

В Україні набув чинності посилений карантин з 00:00 годин 8 січня. Обмеження діятимуть до 25 січня. Відсьогодні закриті всі розважальні заклади, більшість магазинів, установи працюють тільки дистанційно, школярі та студенти відправлені на тривалі канікули.

Повний список усіх заборон і обмежень, а також про те, куди можна буде піти з 8 по 25 січня – читайте в Styler.

Що заборонено повністю:

Робота закладів культури

Всі розважальні заходи

Робота ТРЦ і розважальних установ

Робота всіх навчальних закладів, крім дитячих садків

Робота спортзалів і фітнес-центрів

Робота басейнів

Робота різдвяних ярмарків біля ялинок

Робота непродовольчих магазинів і ринків

працює з обмеженнями:

Кафе, бари та ресторани можуть здійснювати адресну доставку або на винос

Перукарні та салони краси можуть працювати тільки за попереднім записом та без очікування всередині

Заправки можуть працювати, але без зон харчування

Лікарні працюють з обмеженнями по планових операцій

Працівників установ і організацій, незалежно від форми власності, рекомендовано перевести на дистанційну форму роботу по можливості

Робота громадського міського громадського транспорту дозволена, але діятимуть обмеження за кількістю пасажирів

Що працює і куди можна піти:

Магазини з харчовими продуктами, засобами гігієни та побутовою хімією

Точки продажу засобів зв'язку

Аптеки та торгові точки з виробами медичного призначення

Ветеринарні аптеки, зоомагазини

Дозволений продаж кормів для тварин, насіння та засоби захисту рослин

Дозволений продаж преси

Дозволена робота дитячих садків

Дозволена робота фінансових установ, інкасаторських служб

Робота операторів поштового зв'язку

Робота ветеринарних клінік

Робота заправок і СТО

Готелі

Робота міжміського та авіатранспорту не обмежена

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, які товари можна буде придбати та не можна під час локдауна з 8 по 25 січня.

А також ми писали про те, що Ляшко назвав нові заборони та дозволи під час локдауна.