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Карантин в Україні з 8 січня: що заборонено і куди можна буде піти

Автор: Анна Шиканова

В Україні набув чинності посилений карантин з 00:00 годин 8 січня. Обмеження діятимуть до 25 січня. Відсьогодні закриті всі розважальні заклади, більшість магазинів, установи працюють тільки дистанційно, школярі та студенти відправлені на тривалі канікули.

Повний список усіх заборон і обмежень, а також про те, куди можна буде піти з 8 по 25 січня – читайте в Styler.

Що заборонено повністю:

  • Робота закладів культури
  • Всі розважальні заходи
  • Робота ТРЦ і розважальних установ
  • Робота всіх навчальних закладів, крім дитячих садків
  • Робота спортзалів і фітнес-центрів
  • Робота басейнів
  • Робота різдвяних ярмарків біля ялинок
  • Робота непродовольчих магазинів і ринків

працює з обмеженнями:

  • Кафе, бари та ресторани можуть здійснювати адресну доставку або на винос
  • Перукарні та салони краси можуть працювати тільки за попереднім записом та без очікування всередині
  • Заправки можуть працювати, але без зон харчування
  • Лікарні працюють з обмеженнями по планових операцій
  • Працівників установ і організацій, незалежно від форми власності, рекомендовано перевести на дистанційну форму роботу по можливості
  • Робота громадського міського громадського транспорту дозволена, але діятимуть обмеження за кількістю пасажирів

Що працює і куди можна піти:

  • Магазини з харчовими продуктами, засобами гігієни та побутовою хімією
  • Точки продажу засобів зв'язку
  • Аптеки та торгові точки з виробами медичного призначення
  • Ветеринарні аптеки, зоомагазини
  • Дозволений продаж кормів для тварин, насіння та засоби захисту рослин
  • Дозволений продаж преси
  • Дозволена робота дитячих садків
  • Дозволена робота фінансових установ, інкасаторських служб
  • Робота операторів поштового зв'язку
  • Робота ветеринарних клінік
  • Робота заправок і СТО
  • Готелі
  • Робота міжміського та авіатранспорту не обмежена

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, які товари можна буде придбати та не можна під час локдауна з 8 по 25 січня.

А також ми писали про те, що Ляшко назвав нові заборони та дозволи під час локдауна.

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