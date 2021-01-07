ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Жорсткий зимовий карантин: Ляшко розповів про нові заборони і що дозволено

Четвер 07 січня 2021 21:32
Жорсткий зимовий карантин: Ляшко розповів про нові заборони і що дозволено
Віктор Ляшко розповів про посилення карантину в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні посилюють карантин на період з 8 по 24 січня через епідеміологічну ситуацію з коронавірусною хворобою. В цей час діятимуть додаткові обмеження, які стосуватимуться багатьох сфер.

Заступник глави МОЗ і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів про оновлені заборони на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що в питанні посилення карантинних правил, коли "стоїть питання життя людей", уряд буде діяти "безапеляційно", адже "епідеміологічна складова завжди превалює над економічною".

Що буде заборонено в Україні з 8 по 24 січня

  • Відвідування будь-яких закладів освіти, крім дитячих садків
  • Робота кафе, ресторанів та барів (крім доставки та роботи на винос)
  • Робота ТРЦ (крім роботи в них деяких суб'єктів господарювання)
  • Прийом відвідувачів у закладах культури та проведення масових культурних заходів
  • Відвідування спортивних залів, басейнів та фітнес-центрів
  • Робота суб'єктів господарювання у сфері торговельного та побутового обслуговування (крім деяких винятків)
  • Робота непродовольчих ринків (продовольчі будуть працювати з обмеженнями).

Що дозволяється після посилення карантину

  • Робота громадського транспорту, міжміське та міжнародне авто-, авіа - і залізничне сполучення
  • Торгівля продовольчими товарами
  • Торгівля медпрепаратами, ліками, робота ветеринарних клінік
  • Торгівля засобами гігієни, побутовою хімією та пресою
  • Техобслуговування та ремонт авто, робота АЗС (крім зон харчування)
  • Робота фінансових установ (банків)
  • Робота перукарень та салонів краси (за попереднім записом)
  • Готелі залишаться відкритими (зони громадського харчування в них будуть працювати тільки з 6:00 до 11:00)
  • Спортивні заходи професійних клубів (тільки без глядачів)

Жорсткий зимовий карантин: Ляшко розповів про нові заборони і що дозволено

Що буде заборонено та дозволено в Україні на період посилення карантину 8-24 січня (фото: facebook.com/viktor.liashko)

Ляшко також закликав не зневажати серйозність коронавірусної небезпеки та нагадав про традиційне зростання кількості випадків грипу та грипоподібних захворювань з середини січня в Україні, що в умовах пандемії COVID-19 значно збільшить навантаження на систему охорони здоров'я.

Крім того, заступник міністра розповів, що досвід країн, які святкували Різдво 25 грудня, показує значне зростання кількості випадків COVID-19 через 14 днів.

"Тому звертаюсь до кожного, давайте, всі разом, без маніпуляцій, свідомо виконувати протиепідемічні обмеження та робити свій вклад у подолання пандемії коронавірусу", - написав Ляшко.

Раніше повідомлялося, що у Києві зміниться рух громадського транспорту через локдаун.

Також ми писали про те, що не можна буде купити в магазинах в період локдауну.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Виктор ЛяшкоКарантинЛокдаун

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся