Карантин в Украине с 8 января: что запрещено и куда можно будет пойти

В Украине вступил в силу ужесточенный карантин с 00:00 часов 8 января. Ограничения будут действовать до 25 января. С сегодняшнего дня закрыты все развлекательные учреждения, большинство магазинов, учреждения работают только дистанционно, школьники и студенты отправлены на продолжительные каникулы.
Полный список всех запретов и ограничений, а также о том, куда можно будет пойти с 8 по 25 января – читайте в Styler.
Что запрещено полностью:
Работа заведений культуры
Все развлекательные мероприятия
Работа ТРЦ и развлекательных учреждений
Работа всех обучающих учреждений, кроме детских садов
Работа спортзалов и фитнес-центров
Работа бассейнов
Работа рождественских ярмарок возле елок
Работа непродовольственных магазинов и рынков
Что работает с ограничениями:
Кафе, бары и рестораны могут осуществлять адресную доставку или на вынос
Парикмахерские и салоны красоты могут работать только по предварительной записи и без ожидания внутри
Заправки могут работать, но без зон питания
Больницы работают с ограничениями по плановым операциям
Сотрудников учреждений и организаций, независимо от формы собственности, рекомендовано перевести на дистанционную форму работу по возможности
Работа общественного городского общественного транспорта разрешена, но будут действовать ограничения по количеству пассажиров.
Что работает и куда можно пойти:
Магазины с продуктами питания, средствами гигиены и бытовой химией
Точки продажи средств связи
Аптеки и торговые точки с изделиями медицинского назначения
Ветеринарные аптеки, зоомагазины
Разрешена продажа кормов для животных, семена и средства для защиты растений
Разрешена продажа прессы
Разрешена работа детских садов
Разрешена работа финансовых учреждений, инкассаторских служб
Работа операторов почтовой связи
Работа ветеринарных клиник
Работа заправок и СТО
Гостиницы
Работа междугороднего и авиатранспорта не ограничена