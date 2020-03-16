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Карантин в школах України: дітей почнуть навчати за допомогою YouTube

STYLERКоронавірус    16.03.2020 - 20:26
Карантин в школах України: дітей почнуть навчати за допомогою YouTube
Карантин в школах України (Колаж РБК-Україна)

Для старшокласників в карантині запускають відеоуроки

Карантин введений в Україні через загрозу поширення коронавірусу і всіх школярів відправили на вимушені канікули з 12 березня по 3 квітня. Частина шкіл перейшла на дистанційне навчання, а в деяких навчальних закладах – дітям просто дають завдання для домашнього опрацювання.

З 17 березня для школярів запустять щоденну трансляцію безкоштовних відеоуроків та онлайн-курсів, які організували ТРК Рада і YouTube-канал Міністерства освіти України.

Як розповів голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, провайдери онлайн-освіти дадуть безкоштовний доступ до всіх відеоуроків для школярів.

"З завтрашнього дня ТРК Рада і YouTube-канал Міністерства освіти запускають щоденні трансляції відеоуроків та онлайн-курсів для школярів на час карантину", - заявив Бабак.

Він зазначив, що ініціатива розрахована в основному на учнів старших класів, оскільки їм треба в цьому році здавати ЗНО. Вибір предметів для відеоуроків був зроблений саме з цього розрахунку – це буде українська мова та література, англійська мова, математика та біологія.

Всі програми базуються на програмі попередніх класів, але всі школярі зможуть знайти у відео необхідну і корисну інформацію. Після завершення карантину вони зможуть спокійно продовжити навчання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як школярів будуть навчати дистанційно через введення карантину до 3 квітня.

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