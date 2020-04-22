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Треба відкрити кафе і ресторани: український медик зробив заяву

STYLERКоронавірус    22.04.2020 - 14:14
Треба відкрити кафе і ресторани: український медик зробив заяву
Медик висловився про карантин (колаж: РБК-Україна)

Колишній санітарний лікар України вважає, що кафе і ресторани потрібно відкрити

Карантин в Україні через коронавірус ввели 12 березня і продовжили його до 11 травня рішенням Кабміну. Через поширення інфекції в країні залишаються закритими кафе, ресторани, невеликі магазини, а також парки і сквери. Колишній головний санітарний лікар України Святослав Протас вважає, що карантин потрібно послаблювати. На його думку, потрібно відкрити кафе і ресторани, а залишити закритими транспорт, школи і університети.

Медик вважає абсурдом закриття місць громадського харчування і думає, що це зробили з політичних міркувань.

"Є критичні напрямки і галузі, які можуть бути каталізатором спалаху вірусу – це громадський пасажирський транспорт, навчальні процеси, розважальні заклади, кінотеатри, культові споруди – де є можливість великого скупчення людей і тісних контактів. Все інше ми відпускаємо і моніторимо ситуацію. Закриття кафе та інших малих ресторанів – абсурд, не треба було цього робити. Таке враження, що це зробили з політичних міркувань", – розповів лікар "Обозревателю".

Також медик розкритикував плани уряду пом'якшити карантин і дозволити людям бібліотеки і музеї. На думку Протаса, в країні це рішення абсурдно, так як тут ніхто не читає книг.

Як раніше ми писали, Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні, але з частковим пом'якшенням.

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