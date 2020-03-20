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У Києві запустили додаткові маршрутки

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 12:26
У Києві запустили додаткові маршрутки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В Києві змінили маршрути, які підвозили людей до метро

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що сьогодні в столиці виїхало 200 додаткових маршруток. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Також у Києві змінили маршрути, які підвозили людей до метро.

"В результататі переговорів сьогодні в Києві виїхало 200 додаткових маршруток. Також ми змінили маршрути, які підвозили людей до метро. Деякі з них подовжили. Більшість транспорту пустили в спальні райони", - заявив Кличко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив головам обласних держадмінстрацій і мерам збільшити кількість автобусів та маршруток. Президент закликає збільшити кількість громадського транспорту у населених пунктах.

Напередодні пільги на безкоштовний проїзд в громадському транспорті скасували в Чернівцях.

РБК-Україна писало, що вчора в Києві в зв'язку з закриттям метро утворився транспортний колапс, люди штурмували автобуси, а поліція намагалася їх стримати. На деяких автобусних остановах утворилися черги в 100 метрів. Люди кажуть, щоб потрапити в автобус стояли 2-3 години.

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