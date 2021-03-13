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Що відбувається в закритому Буковелі: нові фото і відео спорожнілого курорту

Новость на русском → Буковель, Субота 13 березня 2021 16:18
Що відбувається в закритому Буковелі: нові фото і відео спорожнілого курорту Буковель на карантині зовсім спорожнів (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Буковель закрили на карантин з 13 березня, і попередньо до 27 березня працювати популярний гірськолижний курорт не буде. В даний час через блокпости на території Поляницької ОТО, де він розташований, пропускають тільки місцевих жителів та працівників комплексу.

Що зараз відбувається у спорожнілому Буковелі - дивіться в нашій новій добірці знімків з веб-камер на території курорту.

Як видно на кадрах, на численних локаціях майже нікого немає, співробітники комплексу займаються прибиранням, демонтують конструкції на ярмарковій площі біля святкової ялинки, іншими заходами. У той час як відпочиваючих - одиниці.

Що відбувається в закритому Буковелі: нові фото і відео спорожнілого курорту

Що відбувається в закритому Буковелі: нові фото і відео спорожнілого курорту

Буковельський ярмарок

Підйомники завмерли, каток порожній, торгові точки - без клієнтів. На схилах можна помітити лише кілька лижників, які, схоже, тільки й раді такому раптовому зникненню традиційних величезних черг.

Що відбувається в закритому Буковелі: нові фото і відео спорожнілого курорту

Що відбувається в закритому Буковелі: нові фото і відео спорожнілого курорту

Верхня станція підйомників 14,15

Що відбувається в закритому Буковелі: нові фото і відео спорожнілого курорту

Нижня станція підйомника #3

Зауважимо, що в адміністрації Буковелю виступили зі зверненням до громадян, які мали відпочивати на курорті в цей період, і пообіцяли обміняти всі куплені послуги не раніше, ніж через два тижні - після 27 березня.

Що відбувається в закритому Буковелі: нові фото і відео спорожнілого курорту

Що відбувається в закритому Буковелі: нові фото і відео спорожнілого курорту

Верхня станція підйомника 12

Що відбувається в закритому Буковелі: нові фото і відео спорожнілого курорту

Верхня станція підйомників 11, 16

Що відбувається в закритому Буковелі: нові фото і відео спорожнілого курорту

Верхня станція підйомника 2

Що відбувається в закритому Буковелі: нові фото і відео спорожнілого курорту

Верхня станція підйомників 11, 16

Жорсткий карантин, діючий на Прикарпатті з 26 лютого через складну ситуацію з коронавірусом в регіоні, поширили й на Буковель рішенням регіональної комісії ТЕБ та НС вчора ввечері.

Що відбувається в закритому Буковелі: нові фото і відео спорожнілого курортуЩо відбувається в закритому Буковелі: нові фото і відео спорожнілого курортуЩо відбувається в закритому Буковелі: нові фото і відео спорожнілого курорту

Оглядова камера. 7 підйомник

Що відбувається в закритому Буковелі: нові фото і відео спорожнілого курорту

Каток

Що відбувається в закритому Буковелі: нові фото і відео спорожнілого курорту

Житлова резиденція

Що відбувається в закритому Буковелі: нові фото і відео спорожнілого курорту

Кафе "Bugi.L"

12 березня поліцейські влаштували перевірку на території курорту, зафіксувавши чергові випадки порушення введених обмежень. Всього ж за результатами моніторингу було складено 51 адмінпротокол про порушення карантину, з яких 26 протоколів отримали оператори підйомників.

Що відбувається в закритому Буковелі: нові фото і відео спорожнілого курорту

Верхня станція підйомника 17A

Що відбувається в закритому Буковелі: нові фото і відео спорожнілого курорту

Ресторан "Кайзер"

Що відбувається в закритому Буковелі: нові фото і відео спорожнілого курорту

Житлова резиденція. Ресепшн

У мережі з'явилося відео з Буковелю, яке зняла киянка Ксенія Хажиленко. На ролику у Facebook можна побачити панораму спорожнілого курортного комплексу.

Відео: Спорожнілий Буковель після закриття на карантин 13 березня

Раніше ми розповідали, за що закрили Буковель, в якому під час локдауну на Прикарпатті все одно помічали натовпи відпочиваючих.

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