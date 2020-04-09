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Карантин у Київській області можуть продовжити до осені: мережа обурюється

STYLERЖиття    09.04.2020 - 22:50
Карантин у Київській області можуть продовжити до осені: мережа обурюється
Карантин в Україні (фото: РБК-Україна)

Українці бурхливо відреагували на можливість продовження карантину до осені

Карантин в Україні через коронавірус діє по 24 квітня, проте в уряді допускають продовження обмежувальних заходів до початку травня. Водночас в Київській облдержадміністрації не виключають, що доведеться пересунути терміни аж до осені.

За словами виконувача обов'язки голови столичної ОДА Василя Володина, подібне рішення можуть ухвалити у разі недотримання жителями карантинних заборон через COVID-19.

Також чиновник сьогодні на брифінгу зазначив, що в області на цих вихідних 11-12 квітня можуть максимально обмежити пересування людей.

Треба сказати, що загроза продовження карантину в Київській області до осені викликала в мережі масу обурення та бурхливих дискусій. Користувачі інтернету в своїх коментарях не рідко не стримують емоції, пояснюючи, чому подібна ініціатива не зустріла належного розуміння у громадян.

  • До осені натовп голодних і божевільних людей знесе вас разом із ОДА.
  • Цікаво як люди повинні вижити без грошей і роботи. У нас однак уряд повен сюрпризів!
  • А може ми якось самі про себе подбаємо, а то від їх турботи скоро точно всім (капець) насниться...
  • Краще відразу років на 5-10)
  • Даєш голодомор 2020!
  • Так як комунальники дезінфекцію під'їздів проводять то можна і п'ять років карантинити.
  • А чиновники думають що люди їм дадуть дожити до осені?! Наївні!
  • Хочу щоб це був просто страшний сон...
  • Напевно до осені люди не будуть терпіти цю маячню!
  • Я на карантині живу з тієї пори, коли вийшла на пенсію, так що до мене нічого не змінилося.

Карантин у Київській області можуть продовжити до осені: мережа обурюєтьсяКарантин у Київській області можуть продовжити до осені: мережа обурюєтьсяКарантин у Київській області можуть продовжити до осені: мережа обурюєтьсяКарантин у Київській області можуть продовжити до осені: мережа обурюєтьсяКарантин у Київській області можуть продовжити до осені: мережа обурюється

Карантин у Київській області можуть продовжити до осені (Фото: скрін коментарів facebook.com/www.rbc.ua)

Нагадаємо, що сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив пом'якшення обмежень на початку травня і заявив, що в Україні можуть розробити нові соціальні стандарти життя після жорсткого карантину.

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