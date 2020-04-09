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Карантин в Киевской области могут продлить до осени: сеть негодует

STYLERЖизнь    09.04.2020 - 22:50
Карантин в Киевской области могут продлить до осени: сеть негодует
Карантин в Украине (фото: РБК-Украина)

Украинцы бурно отреагировали на возможность продления карантина до осени

Карантин в Украине из-за коронавируса действует до 24 апреля, однако в правительстве допускают продление ограничительных мер до начала мая. В то же время в Киевской облгосадминистрации не исключают, что придется передвинуть сроки вплоть до осени.

По словам исполняющего обязанности главы столичной ОГА Василия Володина, подобное решение могут принять в случае несоблюдения жителями карантинных запретов из-за COVID-19.

Также чиновник сегодня на брифинге отметил, что в области на этих выходных 11-12 апреля могут максимально ограничить передвижение людей.

Нужно сказать, что угроза продления карантина в Киевской области до осени вызвала в сети массу возмущения и бурных дискуссий. Пользователи интернета в своих комментариях не редко не сдерживают эмоции, объясняя, почему подобная инициатива не встретила должного понимания у граждан.

  • До осени толпа голодных и безумных людей снесет вас вместе с ОГА.
  • Интересно как люди должны выжить без денег и работы. У нас однако правительство полно сюрпризов!
  • А может мы как-то сами о себе позаботимся, а то от их заботы скоро точно всем (капец) приснится...
  • Лучше сразу лет на 5-10)
  • Даешь голодомор 2020!
  • Так как комунальщики дезинфекцию подъездов проводят то можно и пять лет карантинить.
  • А чиновники думают что люди им дадут дожить до осени?! Наивные!
  • Хочу чтобы это был просто страшный сон...
  • Наверное до осени люди не будут терпеть этот бред!
  • Я на карантине живу с той поры, когда вышла на пенсию, так что до меня ничего не поменялось.

Карантин в Киевской области могут продлить до осени: сеть негодуетКарантин в Киевской области могут продлить до осени: сеть негодуетКарантин в Киевской области могут продлить до осени: сеть негодуетКарантин в Киевской области могут продлить до осени: сеть негодуетКарантин в Киевской области могут продлить до осени: сеть негодует

Карантин в Киевской области могут продлить до осени (Фото: скрин комментариев facebook.com/www.rbc.ua)

Напомним, что сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль допустил смягчение ограничений в начале мая и заявил, что в Украине могут разработать новые социальные стандарты жизни после жесткого карантина.

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