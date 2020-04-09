Карантин в Киевской области могут продлить до осени: сеть негодует

Украинцы бурно отреагировали на возможность продления карантина до осени
Карантин в Украине из-за коронавируса действует до 24 апреля, однако в правительстве допускают продление ограничительных мер до начала мая. В то же время в Киевской облгосадминистрации не исключают, что придется передвинуть сроки вплоть до осени.
По словам исполняющего обязанности главы столичной ОГА Василия Володина, подобное решение могут принять в случае несоблюдения жителями карантинных запретов из-за COVID-19.
Также чиновник сегодня на брифинге отметил, что в области на этих выходных 11-12 апреля могут максимально ограничить передвижение людей.
Нужно сказать, что угроза продления карантина в Киевской области до осени вызвала в сети массу возмущения и бурных дискуссий. Пользователи интернета в своих комментариях не редко не сдерживают эмоции, объясняя, почему подобная инициатива не встретила должного понимания у граждан.
Карантин в Киевской области могут продлить до осени (Фото: скрин комментариев facebook.com/www.rbc.ua)
Напомним, что сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль допустил смягчение ограничений в начале мая и заявил, что в Украине могут разработать новые социальные стандарты жизни после жесткого карантина.