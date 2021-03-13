Пік обов'язково буде: академік НАН спрогнозував терміни нового локдауна

В Україні на фоні зростання захворюваності на коронавірус не виключається можливість чергового локдауна. При цьому ввести його можуть вже в найближчі тижні до настання очікуваного піка. Максимальні показники заражуваності COVID-19 за даними академіка НАН України Сергія Комісаренка, очікуються у квітні-травні.

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки та оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко вважає, що вводити локдаун потрібно до настання рекордних позначок поширення інфекції.

"Як правило, вводять локдаун не коли пік захворювання, а коли він починається, для того, щоб перешкоджати розвитку захворювання. Можливо, у зв'язку з тим, що у нас починається другий пік захворюваності, і напевно він буде інтенсивним у квітні-травні, потрібно було вводити якісь запобіжні заходи розповсюдженню інфекції", - зазначив Комісаренко.

За його даними, в Україні вже виявлені нові заразні мутації COVID-19. Але вакцинація нашій країні у випадку з поширенням інфекції та новими штамами може не допомогти. Виною тому, підкреслює академік, є неефективна вакцинація. На його думку, в добу повинно проводитися не менше 100 тисяч уколів вакцини.

"Якщо буде 100 тис., у нас залишилося приблизно 300 днів, ми до кінця року могли б імунізувати майже все те населення, яке вимагає імунізації, це трохи понад 30 млн осіб. При нинішніх темпах говорити про імунізацію не доводиться", - зазначив Комісаренко.

Раніше голова комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький позказав, яким буде можливий новий локдаун. За його даними, нових обмежень не буде. Можливе введення старих, коли 13 областей опиняться в червоній зоні або 70% ліжок будуть переповненими.