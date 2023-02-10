"Всем не рекомендуется": педиатр объяснила, когда все же нужна проба Манту
Проведение пробы Манту не рекомендуется всем, ведь подобная диагностика детей, не принадлежащих к группам риска, нецелесообразна как с медицинской, так и с экономической точки зрения.
Об этом рассказала в Instagram педиатр из Харькова Дарья Власенко, ссілаясь на официальное разъяснение от Минздрава.
Что нужно знать о пробе Манту
- Пробу Манту проводят перед прививкой БЦЖ детям старше двух месяцев.
- Прививка делается, если результат пробы Манту был отрицательным.
- Малышам после рождения и до двухмесячного возраста прививки против туберкулеза проводятся без предварительной пробы Манту.
Ситуация с заболеваемостью туберкулезом в Украине очень напряженная, многие люди инфицированы микобактериями, поэтому значительно эффективнее в преодолении этой болезни:
- охват вакцинацией БЦЖ новорожденных;
- профилактика туберкулеза среди групп риска из-за диагностики латентной туберкулезной инфекции (ЛТБИ);
- назначение профилактического лечения туберкулеза, раннее выявление больных туберкулезом и своевременное назначение им эффективного лечения.
Согласно современным рекомендациям, пробу Манту следует обязательно проводить для взрослых и детей, имеющих такие факторы риска развития туберкулеза, как:
- контакт с лицом, больным туберкулезом с бактериовыделением;
- ВИЧ-инфекция;
- потребность в трансплантации органов или костного мозга;
- силикоз (заболевание человека, возникающее при длительном вдыхании шахтной пыли, содержащей свободный диоксид силиция).
Позитивная проба Манту не всегда является доказательством инфицирования туберкулезом.
С полученными результатами следует обратиться к семейному врачу или педиатру или терапевту. Вас проконсультируют и при необходимости направят к фтизиатру.
Педиатр отметила, что если вас заставляют делать пробу Манту - покажите приказ от Минздрава.
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