В Ивано-Франковске в спортзале унизили представителей ЛГБТ: детали скандала
В одном из ивано-франковских спортзалов разместили табличку с двусмысленным содержанием, которая унизила представителей ЛГБТ-сообщества. Владельцы заведения не видят в надписи ничего обидного, потому разгорелся скандал в сети.
Об этом сообщают на странице правозащитной организации KyivPride в Instagram.
Что не так со спортзалом в Ивано-Франковске
В сети появилось фото таблички, размещенной в одном из спортивных залов города. В нем говорится о категориях людей, которые могут не убирать за собой спортивный инвентарь.
"Спортивный инвентарь разрешается не убирать беременным женщинам, а также лицам с нетрадиционной сексуальной ориентацией", - говорится в предупреждении.
В правозащитной организации ЛГБТ-сообщества KyivPride отреагировали на подобные высказывания. Представители утверждают, что это гомофобные высказывания, которые не должны звучать в цивилизованном обществе.
Скандальная табличка в спортивном зале (фото: instagram.com/kyivpride)
"Во-первых, само выражение "нетрадиционная сексуальная ориентация" гомофобно, потому что гомосексуальность вполне традиционная сексуальность. Во-вторых, здесь гомосексуальных людей сравнивают с беременными женщинами, подыгрывая стереотипу о феминности", - объясняют правозащитники.
По требованию снять табличку с двери спортзала владельцы сказали, что могут сами устанавливать правила на своей территории.
"Мы не видим в нашей табличке ничего унизительного… К тому же в своем клубе мы сами устанавливаем правила", - говорится в ответе спортзала.
Реакции социальных сетей
Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: приставшие на сторону "KyivPride" и поддержавшие владельцев зала.
- Походу білкові шейки не дуже позитивно впливають на рівень інтелекту і культури.
- Скоро через образу "свиня" треба буде вибачатися перед свинями.
- Тим часом цей тренажерний зал набрав 5000 підписників. На жаль, ця ситуація пішла їм тільки на користь.
- А нетрадиційна це яка? Існують традиційні і нетрадиційні сексуальні орієнтації? Який взагалі зв’язок між традицією і сексуальною орієнтацією?
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