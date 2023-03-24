В Ивано-Франковске в спортзале унизили представителей ЛГБТ: детали скандала

В одном из ивано-франковских спортзалов разместили табличку с двусмысленным содержанием, которая унизила представителей ЛГБТ-сообщества. Владельцы заведения не видят в надписи ничего обидного, потому разгорелся скандал в сети.

Об этом сообщают на странице правозащитной организации KyivPride в Instagram .

Что не так со спортзалом в Ивано-Франковске

В сети появилось фото таблички, размещенной в одном из спортивных залов города. В нем говорится о категориях людей, которые могут не убирать за собой спортивный инвентарь.

"Спортивный инвентарь разрешается не убирать беременным женщинам, а также лицам с нетрадиционной сексуальной ориентацией", - говорится в предупреждении.

В правозащитной организации ЛГБТ-сообщества KyivPride отреагировали на подобные высказывания. Представители утверждают, что это гомофобные высказывания, которые не должны звучать в цивилизованном обществе.

Скандальная табличка в спортивном зале (фото: instagram.com/kyivpride)

"Во-первых, само выражение "нетрадиционная сексуальная ориентация" гомофобно, потому что гомосексуальность вполне традиционная сексуальность. Во-вторых, здесь гомосексуальных людей сравнивают с беременными женщинами, подыгрывая стереотипу о феминности", - объясняют правозащитники.

По требованию снять табличку с двери спортзала владельцы сказали, что могут сами устанавливать правила на своей территории.

"Мы не видим в нашей табличке ничего унизительного… К тому же в своем клубе мы сами устанавливаем правила", - говорится в ответе спортзала.

Реакции социальных сетей

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: приставшие на сторону "KyivPride" и поддержавшие владельцев зала.