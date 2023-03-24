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В Ивано-Франковске в спортзале унизили представителей ЛГБТ: детали скандала

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Ивано-Франковск, Пятница 24 марта 2023 10:18
В Ивано-Франковске в спортзале унизили представителей ЛГБТ: детали скандала Спортзал в Ивано-Франковске попал в сканадал с ЛГБТ (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В одном из ивано-франковских спортзалов разместили табличку с двусмысленным содержанием, которая унизила представителей ЛГБТ-сообщества. Владельцы заведения не видят в надписи ничего обидного, потому разгорелся скандал в сети.

Об этом сообщают на странице правозащитной организации KyivPride в Instagram.

Что не так со спортзалом в Ивано-Франковске

В сети появилось фото таблички, размещенной в одном из спортивных залов города. В нем говорится о категориях людей, которые могут не убирать за собой спортивный инвентарь.

"Спортивный инвентарь разрешается не убирать беременным женщинам, а также лицам с нетрадиционной сексуальной ориентацией", - говорится в предупреждении.

В правозащитной организации ЛГБТ-сообщества KyivPride отреагировали на подобные высказывания. Представители утверждают, что это гомофобные высказывания, которые не должны звучать в цивилизованном обществе.

В Ивано-Франковске в спортзале унизили представителей ЛГБТ: детали скандала

Скандальная табличка в спортивном зале (фото: instagram.com/kyivpride)

"Во-первых, само выражение "нетрадиционная сексуальная ориентация" гомофобно, потому что гомосексуальность вполне традиционная сексуальность. Во-вторых, здесь гомосексуальных людей сравнивают с беременными женщинами, подыгрывая стереотипу о феминности", - объясняют правозащитники.

По требованию снять табличку с двери спортзала владельцы сказали, что могут сами устанавливать правила на своей территории.

"Мы не видим в нашей табличке ничего унизительного… К тому же в своем клубе мы сами устанавливаем правила", - говорится в ответе спортзала.

Реакции социальных сетей

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: приставшие на сторону "KyivPride" и поддержавшие владельцев зала.

  • Походу білкові шейки не дуже позитивно впливають на рівень інтелекту і культури.
  • Скоро через образу "свиня" треба буде вибачатися перед свинями.
  • Тим часом цей тренажерний зал набрав 5000 підписників. На жаль, ця ситуація пішла їм тільки на користь.
  • А нетрадиційна це яка? Існують традиційні і нетрадиційні сексуальні орієнтації? Який взагалі зв’язок між традицією і сексуальною орієнтацією?

Раньше мы рассказывали, как массажистка из Ивано-Франковска убила клиентку во время спа-процедуры.

Читайте также, как франковчанам упростили жизнь на вокзале.

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Ивано-Франковск ЛГБТ