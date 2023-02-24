Камеры в классах: учеников и учителей украинских школ хотят снимать на видео
В Украине снова активизировалось обсуждение целесообразности видеофиксации уроков в школах. Речь идет о съемке противоправных действий. Это позволит давать достоверные доказательства нарушений при необходимости.
Об этом сообщила первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич на своей странице в Facebook.
Что известно о нововведениях
В Верховной Раде предлагается ввести видеофиксацию уроков в школах. Этот вопрос уже неоднократно поднимался, однако результатов это не приносило.
Важно отметить, что такое нововведение имеет целью не постоянный контроль детей и образовательного процесса, а фиксацию противоправных действий и добавление такого видео при необходимости к обращению или доказательством в суде.
Эти видео будут запрещены для распространения в социальных сетях или медиа.
Какие преимущества и недостатки видеофиксации
Среди преимуществ нардеп называет:
- Противодействие буллингу и мобингу
- Защита от ложных обвинений
- Фиксация и раскрытие краж
- Данные по поводу инцидентов между учащимися и педагогами
А недостатками являются следующие факторы:
- Сложные процедуры защиты персональных данных
- Высокая стоимость оборудования и его обслуживание
- Несовершенство законодательства
На установку камер необходимо согласие всех присутствующих участников образовательного процесса.
"Должны изучить опыт видеофиксации образовательного процесса в других странах мира, в частности, наработки Израиля, Великобритании, Норвегии, Китая, США", - отметила Ирина Констанкевич.
Реакция родителей
В комментариях под этим постом народного депутата разгорелась настоящая дискуссия. Некоторые считают это нецелесообразным, а вместо этого стоит повысить учителям зарплаты.
- "Если педагоги будут получать €4000 - то пусть. А иначе приглашаю госпожу депутатку пойти работать учительницей в школе под наблюдением видеокамер!"
- "Для чего все усложнять, и так все не просто. Булинг будет происходить и вне камер. Надо детей в семье воспитывать"
- "На зарплаты денег нет, а на видеофиксацию значит есть. Интересно выходит..."
Другая часть комментаторов одобряет такое предложение.
- "Когда нечего скрывать, то нечего бояться. Поддерживаю не только в школе, но и в садиках."
- "За, детей это будет сдерживать в поведении, а учителя будут делать свою работу спокойнее."
- "Я за. В школах не все всегда гладко, родители порой не верят в то, что их чада не совсем идеальны. Это будет стимулировать детей держать себя в рамках и не оскорблять слабее себя."
В настоящее время соответствующий законопроект не зарегистрирован, решение находится на стадии обсуждения.
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