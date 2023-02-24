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Камери в класах: учнів і вчителів українських шкіл хочуть знімати на відео

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Україна, П'ятниця 24 лютого 2023 12:17
Камери в класах: учнів і вчителів українських шкіл хочуть знімати на відео Чи буде в українських школах відеофіксація уроків (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні знову активізувалося обговорення доцільності відеофіксації уроків у школах. Йдеться про фільмування протиправних дій. Це дасть можливість надавати достовірні докази порушень за необхідності.

Про це повідомила перша заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич на своїй сторінці у Facebook.

Що відомо про нововведення

У Верховній Раді пропонують запровадити відеофіксацію уроків у школах. Це питання вже неодноразово порушували, проте результатів це не приносило.

Важливо зазначити, що йдеться таке нововведення має на меті не постійний контроль дітей та освітнього процесу, а фіксація протиправних дій і додавання такого відео за необхідності до звернення або доказом у суді.

Ці відео буде заборонено поширювати в соціальних мережах або медіа.

Які переваги та недоліки відеофіксації

Серед переваг нардепка називає:

  • Протидія булінгу та мобінгу
  • Захист від неправдивих звинувачень
  • Фіксація та розкриття крадіжок
  • Дані щодо інцидентів між учнями та педагогами

А недоліками є такі фактори:

  • Складні процедури захисту персональних даних
  • Висока вартість обладнання та його обслуговування
  • Недосконалості законодавства

На встановлення камер необхідна згода всіх без винятку присутніх учасників освітнього процесу.

"Маємо вивчити досвід відеофіксації освітнього процесу в інших країнах світу, зокрема, маємо напрацювання Ізраїлю, Великобританії, Норвегії, Китаю, США", - зазначила Ірина Констанкевич.

Реакція батьків

У коментарях під цим дописом народної депутатки розгорілася справжня дискусія. Дехто вважає це недоцільним, а натомість варто підвищити вчителям зарплати.

  • "Якщо педагоги будуть отримувати €4000 - то нехай. А інакше запрошую пані депутатці піти працювати вчителькою в школі під наглядом відеокамер!"
  • "Для чого все ускладнювати, і так все не просто. Булінг буде відбуватися і поза межами камер. Треба дітей в сім'ї виховувати."
  • "На зарплати грошей нема, а на відеофіксацію значить є. Цікаво виходить..."

Інша частина коментаторів схвалює таку пропозицію.

  • "Коли немає чого приховувати, то нічого боятись. Підтримую не тільки в школі, а і в садочках."
  • "За, дітей це буде стримувати в поведінці, а вчителі будуть робити свою роботу спокійніше."
  • "Я за. У школах не все завжди гладко, батьки часом не вірять в те що їхні чада не зовсім ідеальні. Це буде стимулювати дітей тримати себе в рамках та не ображати слабших за себе."

Наразі відповідного законопроєкту не зареєстровано, рішення перебуває на стадії обговорення.

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