Камери в класах: учнів і вчителів українських шкіл хочуть знімати на відео
В Україні знову активізувалося обговорення доцільності відеофіксації уроків у школах. Йдеться про фільмування протиправних дій. Це дасть можливість надавати достовірні докази порушень за необхідності.
Про це повідомила перша заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич на своїй сторінці у Facebook.
Що відомо про нововведення
У Верховній Раді пропонують запровадити відеофіксацію уроків у школах. Це питання вже неодноразово порушували, проте результатів це не приносило.
Важливо зазначити, що йдеться таке нововведення має на меті не постійний контроль дітей та освітнього процесу, а фіксація протиправних дій і додавання такого відео за необхідності до звернення або доказом у суді.
Ці відео буде заборонено поширювати в соціальних мережах або медіа.
Які переваги та недоліки відеофіксації
Серед переваг нардепка називає:
- Протидія булінгу та мобінгу
- Захист від неправдивих звинувачень
- Фіксація та розкриття крадіжок
- Дані щодо інцидентів між учнями та педагогами
А недоліками є такі фактори:
- Складні процедури захисту персональних даних
- Висока вартість обладнання та його обслуговування
- Недосконалості законодавства
На встановлення камер необхідна згода всіх без винятку присутніх учасників освітнього процесу.
"Маємо вивчити досвід відеофіксації освітнього процесу в інших країнах світу, зокрема, маємо напрацювання Ізраїлю, Великобританії, Норвегії, Китаю, США", - зазначила Ірина Констанкевич.
Реакція батьків
У коментарях під цим дописом народної депутатки розгорілася справжня дискусія. Дехто вважає це недоцільним, а натомість варто підвищити вчителям зарплати.
- "Якщо педагоги будуть отримувати €4000 - то нехай. А інакше запрошую пані депутатці піти працювати вчителькою в школі під наглядом відеокамер!"
- "Для чого все ускладнювати, і так все не просто. Булінг буде відбуватися і поза межами камер. Треба дітей в сім'ї виховувати."
- "На зарплати грошей нема, а на відеофіксацію значить є. Цікаво виходить..."
Інша частина коментаторів схвалює таку пропозицію.
- "Коли немає чого приховувати, то нічого боятись. Підтримую не тільки в школі, а і в садочках."
- "За, дітей це буде стримувати в поведінці, а вчителі будуть робити свою роботу спокійніше."
- "Я за. У школах не все завжди гладко, батьки часом не вірять в те що їхні чада не зовсім ідеальні. Це буде стимулювати дітей тримати себе в рамках та не ображати слабших за себе."
Наразі відповідного законопроєкту не зареєстровано, рішення перебуває на стадії обговорення.
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