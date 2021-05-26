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У Києві позашляховик провалився під асфальт в яму: відео інциденту

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Києва, Середа 26 травня 2021 20:06
У Києві позашляховик провалився під асфальт в яму: відео інциденту Колаж РБК-Україна: у Києві авто пішло під асфальт
Автор: Володимир Костирін

У Києві позашляховик провалився під асфальт в яму, що утворилася посеред дороги у дворі біля житлових будинків. Незвичайне ДТП сталося на вулиці Авіаконструктора Антонова в Солом'янському районі столиці.

Про це 26 травня передає "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.

Інцидент зняли на відео очевидці, після чого кадри пішли в мережу.

Як видно на ролику, біля застряглого в ямі автомобіля Toyota зібралися перехожі, місце огородили дорожніми конусами "ковпаками".

Іномарка, під якою розверзлася земля, загрузла в ямі значних розмірів, і водій не може самостійно виїхати з такої пастки. Ліва передня частина авто повністю пішла під асфальт.

Прибули правоохоронці, які проводять огляд і опитують громадян, з'ясовують обставини дорожньої події.

За попередньою інформацією, в результаті утворення провалу в асфальті та потрапляння в яму машини ніхто не постраждав.

Відео: у Києві автомобіль провалився під асфальт на Солом'янці 26 травня

Раніше повідомлялося, що в лютому у Києві посеред дороги провалився асфальт у Подільському районі, і утворилася величезна яма.

Нагадаємо, що близько тижня тому у Києві забив потужний "гейзер" висотою до 10 метрів в результаті прориву теплотраси біля Національної бібліотеки імені Вернадського коло станції метро "Деміївська" - через НП машинам навіть повибивало скло.

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