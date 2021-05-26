У Києві позашляховик провалився під асфальт в яму: відео інциденту

У Києві позашляховик провалився під асфальт в яму, що утворилася посеред дороги у дворі біля житлових будинків. Незвичайне ДТП сталося на вулиці Авіаконструктора Антонова в Солом'янському районі столиці.

Про це 26 травня передає " Київ Оперативний " на сторінці в Facebook.

Інцидент зняли на відео очевидці, після чого кадри пішли в мережу.

Як видно на ролику, біля застряглого в ямі автомобіля Toyota зібралися перехожі, місце огородили дорожніми конусами "ковпаками".

Іномарка, під якою розверзлася земля, загрузла в ямі значних розмірів, і водій не може самостійно виїхати з такої пастки. Ліва передня частина авто повністю пішла під асфальт.

Прибули правоохоронці, які проводять огляд і опитують громадян, з'ясовують обставини дорожньої події.

За попередньою інформацією, в результаті утворення провалу в асфальті та потрапляння в яму машини ніхто не постраждав.

Відео: у Києві автомобіль провалився під асфальт на Солом'янці 26 травня