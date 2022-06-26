У Кам'янському викрадача крекерів у магазині прив'язали скотчем до стовпа

Інцидент стався вранці в неділю в маркеті, розташованому на перехресті вулиць Айвазовського і Ніжинської.

Відомо, що упаковка крекерів, яку вирішив непомітно винести з магазину недобросовісний покупець, коштувала всього 30 гривень. Спробу викрасти товар помітила пильна продавчиня. Жінка разом з охоронцем затримала злодія.

На крики до місця приспіли перехожі, і було прийнято рішення влаштувати молодому клептоману показову екзекуцію - зловмисника підвели до стовпа і прив'язали скотчем.

На відміну від минулої практики "самосудів" в різних містах України з мародерами, в Кам'янському вирішили не знімати з викрадача крекерів штани.

Поліцейські, які прибули на місце події, втрутилися і взяли ситуацію під свій контроль, опитали свідків, склали протокол. Далі - справа за слідством.