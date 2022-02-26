Мешканців українських міст попередили про мітки, які залишають на квартирах мародери
Мешканців українських міст попередили про ймовірність мародерства у квартирах і показали мітки, які можуть лишати зловмисники на дверях.
Як вони можуть виглядати - читайте нижче в матеріалі.
За повідомленням Telegram-каналів, зокрема, у столиці зафіксовані численні випадки наклеювання "оголошень" на замки для перевірки квартир, з яких виїхали господарі після початку вторгнення російських військ на територію України.
"Прохання до мешканців у всіх містах - знімайте такі мітки! Їх ліплять мародери. Не будьте байдужими оглядайте регулярно кожен свій поверх", - говориться в повідомленні.
В одному з Telegram-каналів Києва показали, як мародери спробували зламати вхід в будинок.
Нагадаємо, що 26 лютого Віталій Кличко і Національна гвардія звернулися до мешканців Києва з проханням не перетинати мости через Дніпро.
Також повідомлялося, що мешканка будинку в Києві на Лобановського, куди потрапив снаряд вранці 26 лютого, розповіла, як їм вдалося вижити