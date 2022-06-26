В Каменском похитителя крекеров в магазине привязали скотчем к столбу

Инцидент произошел утром в воскресенье в маркете, расположенном на перекресте улиц Айвазовского и Нежинской.

Известно, что упаковка крекеров, которую решил незаметно вынести из магазина недобросовестный покупатель, стоила всего 30 гривен. Попытку выкрасть товар заметила бдительная продавщица. Женщина вместе с охранником задержала вора.

На крики к месту подоспели прохожие, и было принято решение устроить молодому клептоману показательную экзекуцию - злоумышленника подвели к столбу и привязали скотчем.

В отличие от прошлой практики "самосудов" в разных городах Украины с мародерами, в Каменском решили не снимать с похитителя крекеров штаны.

Прибывшие на место происшествия полицейские вмешались и взяли ситуацию под свой контроль, опросили свидетелей, составили протокол. Далее - дело за следствием.