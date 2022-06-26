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В Каменском похитителя крекеров в магазине привязали скотчем к столбу

Фото: полицейские в Каменском спасли воришку от самосуда (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Каменском Днепропетровской области в одном из продуктовых магазинов поймали воришку, который пытался стащить крекеры. Молодого человека решили проучить, и привязали скотчем к столбу на улице.

Об этом 26 июня передает местное издание "Любимый город ДЗ".

Инцидент произошел утром в воскресенье в маркете, расположенном на перекресте улиц Айвазовского и Нежинской.

Известно, что упаковка крекеров, которую решил незаметно вынести из магазина недобросовестный покупатель, стоила всего 30 гривен. Попытку выкрасть товар заметила бдительная продавщица. Женщина вместе с охранником задержала вора.

На крики к месту подоспели прохожие, и было принято решение устроить молодому клептоману показательную экзекуцию - злоумышленника подвели к столбу и привязали скотчем.

В отличие от прошлой практики "самосудов" в разных городах Украины с мародерами, в Каменском решили не снимать с похитителя крекеров штаны.

Прибывшие на место происшествия полицейские вмешались и взяли ситуацию под свой контроль, опросили свидетелей, составили протокол. Далее - дело за следствием.

Напомним, в марте в Нововолынске местные жители задержали мужчину за мародерство и привязали к столбу, а на утро стало известно, что злоумышленник умер.

Добавим, ранее мы писали, что жителей украинских городов предупредили о метках, которые оставляют на квартирах мародеры.

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полицияКаменское