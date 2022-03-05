У Нововолинську помер чоловік, якого прив'язали до стовпа через мародерство

У Нововолинську місцеві жителі спіймали мародера і викликали поліцію, а також вирішили провчити за пробу крадіжки під час війни та прив'язали до стовпа. Наступного ранку з'ясувалося, що зловмисник помер.

Про це 5 березня повідомили у прес-службі Національної поліції Волинської області.

Злодій попадався на мародерстві двічі. Після чергового такого випадку, коли 37-річний чоловік пробував залізти в приватний будинок з метою поживи, його затримали люди, які доглядали за оселею.

Увечері 4 березня на виклик про упіймання зловмисника приїхали правоохоронці, які задокументували спробу крадіжки та відпустили його.

"Відомо, що чоловік раніше неодноразово притягувався до відповідальності за крадіжки, зловживав алкоголем", - розповіла прес-секретар поліції Волинської області Ольга Бузулук.

Вона повідомила, що місцеві жителі, очевидно, з метою профілактики, прив'язали мародера до стовпа. Також люди побили його по сідницях, потім просто залишили прив'язаним, де згодом чоловік і помер.

Точну причину смерті встановлять судмедексперти.

"Всі учасники встановлені поліцією, допитані. Вирішується питання про кваліфікацію", - додала Бузулук.

За попередньою інформацією, тілесні ушкодження на тілі померлого, крім як на сідницях, не виявлені.

Відео "самосуду" над мародером зняли очевидці, після чого кадри були опубліковані в мережі.

Попереджаємо, на ролику присутні сцени насильства і звучить нецензурна лайка!

У секторі комунікації поліції Волинської області розповідали, що потрібно робити, щоб уникнути мародерства:

громадян закликають пильно стежити за власним майном,

територіальна оборона і всі бажаючі можуть посилити патрулювання у своїх громадах, особливо в місцях, звідки тимчасово виїхали жителі.

У поліції Волині висловилися про боротьбу з мародерством (фото: facebook.com/policevolyn)