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У Нововолинську помер чоловік, якого прив'язали до стовпа через мародерство

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Волинська область, Субота 05 березня 2022 11:06
У Нововолинську помер чоловік, якого прив'язали до стовпа через мародерство Колаж РБК-Україна: у Нововолинську помер мародер, прив'язаний до стовпа
Автор: Володимир Костирін

У Нововолинську місцеві жителі спіймали мародера і викликали поліцію, а також вирішили провчити за пробу крадіжки під час війни та прив'язали до стовпа. Наступного ранку з'ясувалося, що зловмисник помер.

Про це 5 березня повідомили у прес-службі Національної поліції Волинської області.

Злодій попадався на мародерстві двічі. Після чергового такого випадку, коли 37-річний чоловік пробував залізти в приватний будинок з метою поживи, його затримали люди, які доглядали за оселею.

Увечері 4 березня на виклик про упіймання зловмисника приїхали правоохоронці, які задокументували спробу крадіжки та відпустили його.

"Відомо, що чоловік раніше неодноразово притягувався до відповідальності за крадіжки, зловживав алкоголем", - розповіла прес-секретар поліції Волинської області Ольга Бузулук.

Вона повідомила, що місцеві жителі, очевидно, з метою профілактики, прив'язали мародера до стовпа. Також люди побили його по сідницях, потім просто залишили прив'язаним, де згодом чоловік і помер.

Точну причину смерті встановлять судмедексперти.

"Всі учасники встановлені поліцією, допитані. Вирішується питання про кваліфікацію", - додала Бузулук.

За попередньою інформацією, тілесні ушкодження на тілі померлого, крім як на сідницях, не виявлені.

Відео "самосуду" над мародером зняли очевидці, після чого кадри були опубліковані в мережі.

Попереджаємо, на ролику присутні сцени насильства і звучить нецензурна лайка!

У секторі комунікації поліції Волинської області розповідали, що потрібно робити, щоб уникнути мародерства:

  • громадян закликають пильно стежити за власним майном,
  • територіальна оборона і всі бажаючі можуть посилити патрулювання у своїх громадах, особливо в місцях, звідки тимчасово виїхали жителі.

У Нововолинську помер чоловік, якого прив'язали до стовпа через мародерство

У поліції Волині висловилися про боротьбу з мародерством (фото: facebook.com/policevolyn)

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко попереджав, що в столиці мародерів знешкоджуватимуть без попередження.

Також ми писали, що жителів українських міст попередили про мітки, які залишають на квартирах мародери.

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