ru ua
Нд, 26 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Кам'янському викрадача крекерів у магазині прив'язали скотчем до стовпа

Новость на русском →
Кам'янське, Неділя 26 червня 2022 14:13
У Кам'янському викрадача крекерів у магазині прив'язали скотчем до стовпа Фото: поліцейські в Кам'янському врятували злодюжку від самосуду (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Кам'янському Дніпропетровської області в одному з продуктових магазинів зловили злодюжку, який намагався поцупити крекери. Молодого чоловіка вирішили провчити, і прив'язали скотчем до стовпа на вулиці.

Про це 26 червня передає місцеве видання "Улюблене місто ДЗ".

Інцидент стався вранці в неділю в маркеті, розташованому на перехресті вулиць Айвазовського і Ніжинської.

Відомо, що упаковка крекерів, яку вирішив непомітно винести з магазину недобросовісний покупець, коштувала всього 30 гривень. Спробу викрасти товар помітила пильна продавчиня. Жінка разом з охоронцем затримала злодія.

На крики до місця приспіли перехожі, і було прийнято рішення влаштувати молодому клептоману показову екзекуцію - зловмисника підвели до стовпа і прив'язали скотчем.

На відміну від минулої практики "самосудів" в різних містах України з мародерами, в Кам'янському вирішили не знімати з викрадача крекерів штани.

Поліцейські, які прибули на місце події, втрутилися і взяли ситуацію під свій контроль, опитали свідків, склали протокол. Далі - справа за слідством.

Нагадаємо, в березні в Нововолинську місцеві жителі затримали чоловіка за мародерство і прив'язали до стовпа, а на ранок стало відомо, що зловмисник помер.

Додамо, раніше ми писали, що жителів українських міст попередили про мітки, які залишають на квартирах мародери.

Читайте РБК-Україна в Google News
полиция Каменское
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя