ru ua
Вс, 26 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Каменском похитителя крекеров в магазине привязали скотчем к столбу

Новина українською →
Каменское, Воскресенье 26 июня 2022 14:13
В Каменском похитителя крекеров в магазине привязали скотчем к столбу Фото: полицейские в Каменском спасли воришку от самосуда (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Каменском Днепропетровской области в одном из продуктовых магазинов поймали воришку, который пытался стащить крекеры. Молодого человека решили проучить, и привязали скотчем к столбу на улице.

Об этом 26 июня передает местное издание "Любимый город ДЗ".

Инцидент произошел утром в воскресенье в маркете, расположенном на перекресте улиц Айвазовского и Нежинской.

Известно, что упаковка крекеров, которую решил незаметно вынести из магазина недобросовестный покупатель, стоила всего 30 гривен. Попытку выкрасть товар заметила бдительная продавщица. Женщина вместе с охранником задержала вора.

На крики к месту подоспели прохожие, и было принято решение устроить молодому клептоману показательную экзекуцию - злоумышленника подвели к столбу и привязали скотчем.

В отличие от прошлой практики "самосудов" в разных городах Украины с мародерами, в Каменском решили не снимать с похитителя крекеров штаны.

Прибывшие на место происшествия полицейские вмешались и взяли ситуацию под свой контроль, опросили свидетелей, составили протокол. Далее - дело за следствием.

Напомним, в марте в Нововолынске местные жители задержали мужчину за мародерство и привязали к столбу, а на утро стало известно, что злоумышленник умер.

Добавим, ранее мы писали, что жителей украинских городов предупредили о метках, которые оставляют на квартирах мародеры.

Читайте РБК-Украина в Google News
полиция Каменское
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь