В Каменском похитителя крекеров в магазине привязали скотчем к столбу
В Каменском Днепропетровской области в одном из продуктовых магазинов поймали воришку, который пытался стащить крекеры. Молодого человека решили проучить, и привязали скотчем к столбу на улице.
Об этом 26 июня передает местное издание "Любимый город ДЗ".
Инцидент произошел утром в воскресенье в маркете, расположенном на перекресте улиц Айвазовского и Нежинской.
Известно, что упаковка крекеров, которую решил незаметно вынести из магазина недобросовестный покупатель, стоила всего 30 гривен. Попытку выкрасть товар заметила бдительная продавщица. Женщина вместе с охранником задержала вора.
На крики к месту подоспели прохожие, и было принято решение устроить молодому клептоману показательную экзекуцию - злоумышленника подвели к столбу и привязали скотчем.
В отличие от прошлой практики "самосудов" в разных городах Украины с мародерами, в Каменском решили не снимать с похитителя крекеров штаны.
Прибывшие на место происшествия полицейские вмешались и взяли ситуацию под свой контроль, опросили свидетелей, составили протокол. Далее - дело за следствием.
Напомним, в марте в Нововолынске местные жители задержали мужчину за мародерство и привязали к столбу, а на утро стало известно, что злоумышленник умер.
Добавим, ранее мы писали, что жителей украинских городов предупредили о метках, которые оставляют на квартирах мародеры.