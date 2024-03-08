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Каменских впервые за долгое время публично заговорила о Потапе (фото)

Пятница 08 марта 2024 17:43
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Каменских впервые за долгое время публично заговорила о Потапе (фото) Где сейчас Потап и Каменских (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Певица Настя Каменских, вернувшаяся в Украину из Колумбии, впервые за долгое время публично заговорила о своем муже - продюсере Алексее Потапенко (Потапе). Как оказалось, ее избранник еще за границей, но он не оставил ее без подарка на 8 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Каменских.

Что Потап подарил жене

Певица похвасталась букетом тюльпанов и даже "тегнула" Потапа в Stories. Вероятно, Каменских хотела опровергнуть все слухи о разводе с мужем, ведь звездной паре уже давно приписывают в сети проблемы в отношениях.

На фоне этого певица редко делала общие посты с мужем. И даже если она публиковала контент с ним, то не "тегала" его ник в Instagram и не делилась чувствами.

Каменских впервые за долгое время публично заговорила о Потапе (фото)

Каменских похвасталась подарком от Потапа (скриншот)

А в новом посте, для которого певица позировала с букетом. В описании к фото Каменских заговорила о любви к себе.

"Быть собой, любить и ценить себя несмотря на все. Ломать стереотипы, выходить за рамки, не бояться мечтать и проявлять свои самые сокровенные "Я". Не ждать от кого-то поступков, а иметь достаточно внутренней смелости, чтобы действовать и достигать вершин. Двигаться вперед и не бояться осуждений", - написала звезда.

"Потому что мы у себя такие одни: очень разные, но прекрасные в каждом проявлении. Делайте себе праздник каждый день. Ведь каждый новый день прожитой жизни - это уже лучший повод сказать себе "спасибо" и улыбнуться своему отражению", - добавила она.

Каменских впервые за долгое время публично заговорила о Потапе (фото)

Новое фото Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

На этом подарки от Потапа не окончились. Затем Каменским передали подушку с рисунком. Но вместо цветов и других узоров на подарке было напечатано фото избранника певицы.

Этот презент насмешил Каменских. Она была удивлена и не могла остановить смех.

Каменских впервые за долгое время публично заговорила о Потапе (фото)

Каменских впервые за долгое время публично заговорила о Потапе (фото)

Каменских показала подарок от Потапа (скриншоты)

Напомним, недавно мы уже рассказывали, что Каменских озадачила сеть неожиданным видео с Потапом.

Кроме того, ранее Ефросинина честно сказала, что думает о 8 марта.

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