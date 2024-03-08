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"Не жду букета от мужа": Ефросинина честно сказала, что думает о 8 марта

Пятница 08 марта 2024 15:11
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"Не жду букета от мужа": Ефросинина честно сказала, что думает о 8 марта Ефросинина рассказала, что думает о 8 марта (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Полина Иваненко

Ведущая и блогерша Мария Ефросинина обратилась к украинкам. Она объяснила, почему для нее 8 марта "не о праздновании", а также рассказала, что делает в этот день.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, который ведущая разместила в Instagram.

"Лично я сегодня не жду рисунок от сына или букета от мужа. Для меня этот день уже много лет не о праздновании вообще. Это повод в который раз вспомнить, какой сложный и тернистый путь преодолели женщины мира, чтобы мы имели доступ к базовым правам человека", - написала Ефросинина.

"Могли учиться, голосовать, работать на некогда "исключительно мужских" должностях, претендовать на достойную оплату труда... Равенство и уважение - это не о небритых подмышках, а о возможностях выбирать, какой ты хочешь быть. Выбирать и быть ею", - добавила она. .

По словам ведущей, каждая женщина может выбирать то, что она хочет: ходить на каблуках, управлять заводом, быть матерью или не рожать, а также защищать свою страну на войне. Именно поэтому в этот день Ефросинина не празднует, а размышляет и многое планирует.

&quot;Не жду букета от мужа&quot;: Ефросинина честно сказала, что думает о 8 мартаПост Ефросининой (скриншот)

"Мне одного дня мало, чтобы это все осуществить. Поэтому объявляю этот март - Мартом Женщин! И посвящаю его вам", - написала звезда.

Также она обратилась ко всем девушкам, взрослым и нет. Ведущая призвала украинок посмотреть в зеркало, и увидеть там себя - красивую, безудержную, свободную, и улыбнуться.

"Я восхищаюсь вами!" - добавила Ефросинина.

Напомним, недавно Ефросинина вспомнила вечер перед полномасштабным вторжением РФ.

Кроме того, ранее мы уже рассказывали, что Оля Полякова озадачила сеть странной деталью на фото.

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