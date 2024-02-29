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Каменских озадачила сеть неожиданным видео с Потапом

Четверг 29 февраля 2024 10:52
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Каменских озадачила сеть неожиданным видео с Потапом Певица показала кадры с мужем (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Полина Иваненко

Певица Настя Каменских, которой уже давно приписывают проблемы в браке с репером и продюсером Потапом (Алексей Потапенко), озадачила фанов. В настоящее время артистка находится за границей и внезапно решила поделиться видео с мужем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Instagram Каменских.

Что показала Каменских

На видео, опубликованном певицей, можно увидеть архивные кадры. Каменских вспомнила о свадьбе с Потапом, а также поделилась воспоминаниями о веселье и поцелуях.

На видео она наложила одну из своих песен о любви. Но при этом певица почему-то сделала клип черно-белым.

Она не стала ничего объяснять, а в описании оставила только следующие слова: "Old memories of love" (старые воспоминания о любви). Все это очень озадачило пользователей.

Что пишут фаны

Под видео появилось немало вопросов. Не обошлось и без критики, Каменских и Потап все чаще получают негативные комментарии от юзеров, возмущенных тем, что звездная пара уехала за границу и якобы "убежала" от полномасштабной войны в Украине. Поэтому пользователи пишут:

  • "Подписчикам нужен ответ. Вы развелись?"
  • "Хорошо быть патриотом в теплой Испании"
  • "Чем кичишься, чужую семью разбила"
  • "Я не понимаю смысл этого видео. Они уже не вместе?"
  • "А мне вы нравитесь! Не осуждаю его".

"Мы ведь не вместе". Каменских высказалась об отношениях с Потапом впервые после слухов о разводе

Вместе ли Потап и Каменских (фото: instagram.com/potapynastya)

Почему звездной паре приписывают развод

Напомним, недавно появилась информация, что Каменских и Потап тайно развелись. Такими "инсайдами" поделились блогер Богдан Беспалов и ведущий Артур Адамов.

Впрочем, сама певица слухи игнорирует. В январе Каменских оригинально ответила на слухи о беременности и разводе с Потапом. Артистка шутит и ничего не подтверждает.

Ранее уже стало известно, что Рамина Эсхакзай призналась, что борется с серьезным заболеванием.

Кроме того, недавно мы рассказывали, что в сети появилось новое фото Винника.

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