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Каменських прийшла на премію M1 без білизни: у мережу злили гарячі фото

STYLERПерсони    01.12.2019 - 13:57
Каменських прийшла на премію M1 без білизни: у мережу злили гарячі фото
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменських прийшла на вручення премії без нижньої білизни

Українська співачка Настя Каменських пройшлася по червоній доріжці M1 Music Awards-2019 в розкішній чорній сукні без спідньої білизни. Артистка засвітила оголену частину стегна, нчим запалила шанувальників. Фотографії і відео опубліковані в Instagram-stories артистки.

Популярна співачка Настя Каменських вибрала епатажний образ для червоної доріжки музичної премії М1 Music Awards 2019. Артистка продемонструвала свою ідеальну фігуру в чорній обтягуючій сукні до підлоги, під якою зовсім не було нижньої білизни.

Настя Каменських на червоній доріжці M1 Music Awards-2019 (фото: instagram.com/kamenskux)

Варто нагадати, що 30 листопада у Палаці Спорту в Києві відгриміла головна музична подія року - премія "M1 Music Awards. П'ять". Настя Каменських була відзначена відразу в двох номінаціях. Співачка другий рік поспіль визнана "Співачкою року" за версією музичної премії M1 Music Awards. Крім того, вона також отримала статуетку в номінації "Червона рута" спільно з радіостанцією "Русское радио Україна".

Настя Каменських Elefante на M1 Music Awards

Після "червоної доріжки" Каменських відкрила церемонію нагородження M1 Music Awards. Глядачі побачили грандіозний і видовищний перформанс - виконання хіта Elefante, під час якого артистка змінила кілька образів.

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