Королеви селфі: Каменських показала "секретні" фото з найкращою подругою

Настя Каменських (Фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменських привітала дружину Позитива з "Время и Стекло" з днем народження

Настя Каменських ніжно привітала свою найкращу подругу Анну Андрійчук-Завгородню з днем народження. Дружину співака Олексія Завгороднього (Позитив) з популярного дуету "Время и Стекло" зірка лагідно назвала "бубликом" та опублікувала в Instagram цілу серію спільних фото - милих, сонячних та щасливих.

Підписники Каменських захоплюються знімками та приєднуються до привітань. До речі, в коментах нерідко зустрічаються питання, чи не сестри красуні - кадри просто випромінюють щиру "сімейну" теплоту.

"Бублик мій улюблений Аня Андрійчук-Завгородня! Тут фото, які ти в житті б не виклала! Ти моя найдобріша, весела, прикольна, життєрадісна і дуже важлива людина! Я дуже пишаюся своїми досягненнями та успіхами!" - написала Настя.

Настя Каменських і Аня Завгородня (Фото: instagram.com/kamenskux)

Також артистка назвала ці фотографії "моментами щастя" з нею.

"Хай твої бажання реалізуються, а я буду поруч, щоб відсвяткувати їх! Я тебе люблю! З днем народження", - привітала Каменських подругу.

Настя Каменських і Аня Завгородня (Фото: instagram.com/kamenskux)

Користувачі мережі захоплюються красою двох зірочок і зазначають, що кадри дійсно "зловили" живі емоції та є найщирішими.

Ось це найщиріші фотки! З днем народження! Ви супер!

Красуня!

Хто-небудь передавайте Анастасії, що вона космос!

Фотки супер;

Це ваша сестра?

Дуже позитивні фото!

Подружечки дужечки.... Які ви лапочки;

Приєднуюся до привітань Насті. З днем народження бублику....

Ой, клас! Такі справжні, щирі;

Такі живі та щирі фотки!

Це величезне щастя мати таку подругу;

Королеви селфі!

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Як повідомлялося раніше, нещодавно Потап і Настя Каменських опублікували спортивне фото і мотивували своїх шанувальників стежити за формою.