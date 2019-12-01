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Це було неймовірно: щаслива Настя Каменських стала "Співачкою року"

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.12.2019 - 10:56
Це було неймовірно: щаслива Настя Каменських стала "Співачкою року"
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка з'явилася на червоній доріжці в пікантному образі

У суботу, 30 листопада у Палаці Спорту в Києві відгриміла головна музична подія року - премія "M1 Music Awards. П'ять". Захід відвідали вершки українського шоу-бізнесу - багато з них також вийшли в той вечір на сцену, а організатори відзначили нагородами досягнення виконавців у 10 номінаціях. Настя Каменських, яка днями показала пристрасний поцілунок з Потапом на публіці, була відзначена відразу в двох номінаціях.

Співачка другий рік поспіль визнана "Співачкою року" за версією музичної премії M1 Music Awards. Крім того, вона також отримала статуетку в номінації "Червона рута" спільно з радіостанцією "Русское радио Україна".

Настя справила справжній фурор своєю появою на червоній доріжці - артистка позувала у відвертій чорній сукні з пікантним вирізом на стегні - де, до речі, не проглядалася нижня білизна. Зірка доповнила свій спокусливий лук цікавою деталлю – половину її обличчя приховувала маска пантери.

Відео: Настя Каменських instagram.com/potapinastya23)

А супроводжували її танцюристи в образах леопарда і пітона, на головах яких красувалися неонові знаки з написом NK.

На своїй сторінці в Instagram щаслива співачка поділилася яскравим фото зі статуеткою - при цьому на знімку Настя відображена вже в атласній сукні смарагдового кольору. Прямо з церемонії нагородження артистка вирушила на прямий ефір Х-Фактора, де є одним із зіркових тренерів.

У підпису співачка поділилася своїми емоціями.

"@m1ukraine це було щось неймовірне! Дві нагороди та другий рік поспіль «Співачка року»! Я безмежно!!! вдячна своїй великій #NKfamily, мої команді #NICE2CU та кожному слухачеві, адже це наша спільна перемога. Ми разом отримали цю нагороду тут, ми разом підкорили Латинську Америку та радіочарти не лише в Україні, а у США, Канади та Мексиці. І в нас ще багато попереду. Це було драйвово і неймовірно!" - написала артистка.

Це було неймовірно: щаслива Настя Каменських стала &quot;Співачкою року&quot;

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Звичайно ж, в коментарях Настю засипали привітаннями з перемогою.

  • Настя ти реально велика Розумниця) ти це все заслужыла)))
  • Вітаю! Ти велика молодчинка!
  • Вітаю ві краща, наступна хай буде завітна Греммі
  • Вітаю з нагородою!!!Настуся Ви велика розумниця!!!успіхів Вам!дякуємо що Ви з Україною!!!
  • Вітаю Вас з насградой Ви її гідні
  • Вітаю!!! Ви справжня dream team! @realpotap
  • Яка ви неймовірна, бажаю вам великих творчих успіхів Радуйте нас і далі чудовими піснями
  • Шикарна!
  • Вітаю! Настя - ти неперевершена, надзвичайно талановита і просто Красуня!!!
  • Нереально крута. Ці нагороди заслужені

Це було неймовірно: щаслива Настя Каменських стала &quot;Співачкою року&quot;

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

До речі, Каменських відкрила церемонію нагородження M1 Music Awards грандіозним і видовищним перформансом свого хіта Elefante і змінила за виступ кілька образів.

Нагадаємо, що Настя Каменських назвала миле домашнє прізвисько Потапа і подякувала йому за підтримку і сприяння.

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