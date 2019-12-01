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Каменских пришла на премию M1 без белья: в сеть слили горячие фото

STYLERПерсоны    01.12.2019 - 13:57
Каменских пришла на премию M1 без белья: в сеть слили горячие фото
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменских пришла на вручение премии без нижнего белья

Украинская певица Настя Каменских прошлась по красной дорожке M1 Music Awards-2019 в роскошном черном платье без нижнего белья. Артистка засветила обнаженную часть бедра, чем взбудоражила поклонников. Фотографии и видео опубликованы в Instagram-stories артистки.

Популярная певица Настя Каменских выбрала эпатажный образ для красной дорожки музыкальной премии М1 Music Awards 2019. Артистка продемонстрировала свою идеальную фигуру в обтягивающем черном платье в пол, под которых совершенно не было нижнего белья.

Настя Каменских на красной дорожке M1 Music Awards-2019 (фото: instagram.com/kamenskux)

Стоит напомнить, что 30 ноября во Дворце Спорта в Киеве отгремело главное музыкальное событие года - премия "M1 Music Awards. Пять". Настя Каменских была отмечена сразу в двух номинациях. Певица второй год подряд признана "Певицей года" по версии музыкальной премии M1 Music Awards. Кроме того, она также получила статуэтку в номинации "Червона рута" совместно с радиостанцией "Русское радио Украина".

Настя Каменских Elefante на M1 Music Awards

После "красной дорожки" Каменских открыла церемонию награждения M1 Music Awards. Зрители увидели грандиозный и зрелищный перформанс - исполнение хита Elefante, за время которого артистка сменила несколько образов.

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