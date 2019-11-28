Викликало заздрість і ненависть: Потап вразив визнанням про серйозні сварки з Каменських

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

На початку співпраці з артисткою Потап дуже заздрив успіху Насті

Зіркове подружжя Потап і Настя Каменських - справжній приклад любові і гармонії. Вони завжди разом, навіть на ранкових пробіжках, і не соромляться демонструвати ніжні почуття один до одного на публіці і в соцмережах. Однак на початку їх співробітництва в рамках дуету "Потап і Настя" 11 років тому все було далеко не так гладко. Про це розповів сам репер в інтерв'ю виданню Flow .

Він відверто зізнався, що вони сильно сперечалися з Настею, а причиною тому була його заздрість.



"Я заздрив її успіху. Я все написав, витерпів її на студії — вона зі своїми понтами прийшла: “Я це не співатиму. Що за низькосортна *** [фігня] — "непара-запара", два притопа, три прихлопа?". І тут пішли спільні виступи, де мені кричали: "Чуєш, ти тут не базарь, нехай вона співає!". Ух я злився! Їй варто раз змахнути волоссям — і її всі люблять! А я? Ось це его незадоволене викликало заздрість і ненависть до неї. Я ж придумав це! Як вона, с**ка, все забирає?" - розповів Потап.

За словами артиста, він навіть думав закінчити їх спільний проект.

"А вона бачила, що мені погано. Завжди випинала мене вперед: “Та що я? Ось Льоша". І від цієї поблажливості до мене я дратувався ще більше. Я хотів уже закінчувати цей проект. Потім до мене підійшла дівчинка з групи Ангел-А: "Ну як там Настуня?". Я такий: "Та нормально". "Ти ж їй не заздриш?". “Я? Заздрю? Пффф!". "Ну ти не заздри, тому що дівчинка завжди буде популярніше хлопчика в дуеті". І ця фраза мене повністю перемкнула. Я подумав: “Блін, та чого я пижусь! Радій, що вона взагалі з'явилася в твоєму житті". Цей період навчив мене бути видимим на сцені — цікавим, прикольним, незвичайним. І коли я зрозумів, що мені не треба змагатися з Настею, ми перетворилися на справжній супердует", - поділився артист.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Розповів він і про моменти, в які він зрозумів, що його почуття до Каменських змінилися і вона стала більше, ніж просто колегою.



"У нас було кілька таких моментів. Спочатку у Насті закінчився контракт, її покликали інші продюсери, вона вирішила піти. Мені стало так боляче від цього. Не тому, що я власник. Не тому, що ми втрачали цей дует, який я половину часу ненавидів. Не знав я, чому. Я сказав: “До кого ти йдеш?! Куди?! Ну і котися!". А всередині-то відбувалася зовсім інша реакція. Потім стався схожий момент — я хотів, щоб ми посварилися, і я зібрався йти. А потім прийшов назад, сильно п'яний, і сказав їй: “Я люблю тебе. Нікуди не відпускаю! Ти моя". Вранці я прокинувся в літаку, вона мені: "Ти пам'ятаєш, що ти говорив?". Я: "Ні, не пам'ятаю, нічого не було". І у нас почався відкритий енергетичний контакт один з одним, тому що прочинилися ці двері", - розповів він.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Зараз Потап абсолютно щасливий і радий, що все ж зважився зізнатися в своїх почуттях.



"Всі, хто знає нас в житті, в курсі, що ми цілуємося, обнімаємося нескінченно. Ми вчора гуляли в парку, трималися за ручку — ось та ж енергія була! Я коли побачив Настю, відразу зрозумів: вона — жінка, яка змінить моє життя. Тому я себе весь час поводив по-хамськи. Зараз я розумію, що весь час відтягував цей момент, а варто було піддатися цим почуттям — і все сталося. У мене з'явився сенс життя, я став щасливою людиною", - зазначив музикант.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що Настя Каменських назвала миле домашнє прізвисько Потапа і подякувала йому за підтримку і сприяння.