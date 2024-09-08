Как сейчас выглядит 70-летняя Алла Кудлай и что известно о ее жизни в период войны (фото)

Алла Кудлай - популярная украинская певица, исполнительница хита "Красива жінка незаміжня". В июле этого года ей исполнилось 70 лет, и в такой возраст звезды трудно поверить, ведь она и дальше поражает поклонников своей молодостью и красотой.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает более подробно, что известно о жизни знаменитости и какими кадрами она делится в соцсетях.

Карьера

Уроженка Черниговской области начинала как солистка эстрадно-симфонического оркестра Гостелерадио Украины. Позже начала сольную карьеру и выпустила ряд песен, ставших хитами.

В 1987 году получила звание Заслуженной, а в 1997 - народной артистки Украины.

Как Алла Кудай выглядит сегодня (Фото: instagram.com/alla_kudlay_official)

Жизнь в период полномасштабной

После начала полномасштабной войны осталась дома, в Украине, хотя и не скрывает, что испытывает на этом фоне страх и боль, как и миллионы других ее земляков. В одном из своих интервью Кудлай говорила, что переживала не столько за себя, сколько за своих близких.

Также ранее звезда делилась, что ее невестка, жена сына Максима, выехала в Великобританию вместе с внуками. Там семья приобщается к участию в конкурсах и продолжает заниматься творческой деятельностью.

"Они поехали в Англию и там остались. С начала войны они приезжали только раз в две недели. Очень скучаю по своим внукам… И конечно, по своей невестке Марте Спиженко, моей красавице и певучему соловью. У нее невероятный тембр голоса", - рассказывала певица.

В то время сама исполнительница вместе с сыном Максимом живут в столице.

Артистка с сыном Максимом (facebook певицы)

К сожалению, из-за полномасштабного вторжения не стало сестры певицы Валентины. Госпожа Алла говорила, что близкий человек тяжело переживал страшные реалии войны: его состояние эмоциональное и психологическое состояние было не самым лучшим.

Что касается самой Кудлай, она направляет свои усилия в полезное русло: участвует в благотворительных мероприятиях и вместе с другими коллегами выступает перед военными.

Звезда говорила, что такие концерты наделены особой энергией, а общение с украинскими военными - это "настоящая красот", ведь, по ее словам, они "воспринимают музыку как молитву".

"Я плакала… Это такое эмоциональное возбуждение и такой эмоциональный позитив, я просто не могу передать. Я молюсь о наших ребятах. Пусть им здоровится, везет им, им Бог дает свое благословение и такие силы, чтобы они победили. Вместе к Победе, дорогие ребята! Я вас люблю!" - заявляла артистка в одном из своих интервью.

Кудлай с коллегами (facebook певицы)

Кроме того, в июле этого года народная артистка Украины пообщалась с журналисткой Алиной Доротюк, и во время разговора раскрыла некоторые интересные подробности своей жизни. В частности, она призналась, что не получает большую пенсию, а потому из-за дефицита средств не проводит концерты.

"Для того, чтобы провести концерт во Дворце "Украина", нужно за одну только аренду оплатить 800 тысяч. При моей пенсии, я вам стыжусь об этом говорить. У меня очень большой стаж работы и такая пенсия, что стыдно говорить", - рассказывала она.

"Поэтому я не провожу концерты даже в "Октябрьском дворце". Не скажу [сколько пенсии получаю] мне стыдно", - также отмечала знаменитость.

скриншот из интервью певицы Алине Доротюк

В том же интервью Кудлай вспомнила, как ей предлагали остаться в РФ и петь под чужим именем - это произошло еще тогда, когда она пела в хоре имени Веревки. А в России, как известно, этот коллектив принимали очень хорошо.

В 1993 году ей позвонили из Москвы и пригласили принять участие в Всесоюзном телевизионном конкурсе молодых исполнителей "С песней по жизни".

"Я туда поехала, и первым условием, которое было для меня поставлено редактором этой программы - это были песни на украинском языке. Я пела, но где-то там в перерыве между этими концертами подошел ко мне Шаинский, композитор уже покойный, и говорит: "Аллочка, мы хотим, чтобы вы изменили имя. Мы на вас ставку делаем", - отмечала звезда.

Кудлай такое предложение возмутило, поэтому она ответила отказом. Из-за этого ее лишили первого места в конкурсе.

Соцсети

Что касается соцсетей исполнительницы, то там она не так часто делится контентом. Однако когда это все же случается, то тогда женщина публикует теплые семейные кадры с сыном, близкими друзьями или показывает архивные фото с выступлений.

Фото из соцсетей певицы (Фото: instagram.com/alla_kudlay_official)

В комментариях поклонники не устают оставлять для певицы кучу комплиментов и писать, что она выглядит невероятно в свои годы.

Алле Кудлай 70 лет (Фото: instagram.com/alla_kudlay_official)

Напомним, сына Максима Кудлая имеет от брака с художником Николаем Кучеренко. Мужчина погиб в результате аварии, которая произошла в 2009 году.