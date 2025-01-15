Камалия неожиданно поделилась прогнозом, чего ждать украинцам от президентства Трампа

Так, певица написала, что в последнее время "пытается понять, почему все так активно говорят о 20 января".

Поэтому звезда решила обратиться к своему экс-супругу, отцу их дочерей, миллиардеру Мохаммаду Захуру и спросить его мнение относительно того, "стоит ли нам волноваться или радоваться по поводу возвращения Трампа в Белый дом".

И хотя Камалия призналась, что его ответы "еще больше ее запутали", однако все же решила поделиться ими с поклонниками.

Камалия рассказала, чего ждать от президентства Трампа (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Какие прогнозы относительно президентства Трампа дает экс-супруг Камалии?

Стратегические расчеты. Трамп может снять ограничения на поставки дальнобойного оружия Украине, что может изменить баланс сил. Это, вероятно, заставит Путина пойти на переговоры, но насколько далеко Трамп готов поддержать Украину?

Экономическое давление. Администрация Трампа может усилить санкции на энергетический сектор России, используя ее экономическую слабость. Но продолжит ли он стратегию Байдена или выберет компромисс с Путиным?

Дипломатия. Трамп признает, что возвращение всех территорий Украины, включая Крым, маловероятно. Это может открыть путь к прекращению огня, но при противоречивых условиях.

Глобальные альянсы. Возвращение Трампа может ослабить НАТО, что потенциально ободрит Россию. Украине придется больше полагаться на поддержку США и ЕС.

Военная динамика. Если Трамп поможет Украине получить преимущество в военном оборудовании, это может укрепить позиции Киева. Но его непредсказуемость может стать риском.

Экономика России. Россия уже испытывает давление от санкций и финансовой неэффективности. Решение Трампа по санкциям определит продолжительность войны.

Также муж Камалии отмечает, что "союзники будут внимательно следить, чтобы понять, станет ли Трамп стабилизирующей или дестабилизирующей силой".