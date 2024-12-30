Мир или ничего? Что Трамп готовит Украине и есть ли шансы на окончание войны в 2025 году

Какие есть варианты мирного урегулирования в 2025 году, что в планах у Дональда Трампа, Европы и Украины, а также какие задачи ставит Кремль и возможно ли прекращения огня в ближайшем будущем – читайте в колонке заместителя главного редактора РБК-Украина Милана Лелича.

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"Мы не знаем точно, что принесет нам 2023 год", – говорил президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении 31 декабря 2022-го. В обращении к новому 2024-ому году он добавил: "что бы ни принес следующий год, мы будем сильнее". Что именно Зеленский скажет завтра, конечно, неизвестно.

Но наверняка многие украинцы назвали бы (или хотели бы назвать) 2025-й "годом окончания войны/мира/перемирия". В первую очередь, конечно, это связано с победой Дональда Трампа на президентских выборах и его широко разрекламированными планами относительно оперативного окончания российско-украинской войны.

Очевидно, свою роль играют и ежедневные материалы мировых медиа о том, как, когда и на каких условиях может закончиться война. И хотя строятся они в подавляющем большинстве на словах таинственных анонимных собеседников на Западе, информационный фон создается соответствующий. И действительно, многим сложно не поверить, что мы имеем дело с самосбывающимся пророчеством.

Но несмотря на тысячи и тысячи различных инсайдов, заявлений, комментариев, звучавших за последние недели, параметры мирного урегулирования так и остаются почти в полном тумане.

Какие позиции у Трампа и у России

"Того, что хотим мы, не хотят они. Того, что хочет Трамп, не хочет никто", – описывает текущую ситуацию в разговоре с РБК-Украина один из видных представителей команды Зеленского.

Трамп уже и сам публично признает, что "закончить войну за 24 часа" оказалось гораздо более сложной задачей, чем он думал изначально. Потому будущий президент США, по многочисленным свидетельствам, пока сосредоточился на тактической цели – добиться прекращения огня.

В принципе, для своей аудитории (а именно о ней Трамп и думает в первую очередь), это вполне сойти за то самое "окончание войны". Люди в Восточной Европе перестали убивать друг друга – чем не успех? Легко даже представить самого Трампа, который в привычной манере, растягивая слова и разводя руки в стороны, хвастается со сцены: "Пока был Байден – война шла три года. Пришел я – война сразу закончилась. При Байдене гибли миллионы людей, при мне – не гибнет никто". А далее, вполне вероятно, Трамп с удовольствием бы перебросил все переговоры о границе, гарантиях, миротворцах и прочих модальностях на европейцев, украинцев и россиян, и с головой погрузился бы во внутриамериканские дела.

Вот только волшебной палочки, которая заставить орудия умолкнуть, не будет даже у Трампа после его инаугурации. Безусловного перемирия украинская власть не хочет по понятным причинам.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп на встрече в Нью-Йорке (фото: Getty Images)

Сперва, говорят собеседники РБК-Украина, надо получить твердые, реалистичные гарантии безопасности, в каком либо виде: миротворцы, долгосрочные обязательства о поставках оружия и т.д.

Кроме того, доверие к стране-агрессору, естественно, было, есть и будет на нулевом уровне. И режим прекращение огня россияне могут нарушить в любой момент. Один из представителей президентской команды обрисовал такой сценарий: прекращение огня, военное положение отменяется, Украина идет на выборы – но за неделю до голосования россияне (естественно, обвиняя во всем Киев) возобновляют боевые действия. И что тогда делать? Все же проводить выборы? А как, если для этого не будет физических условий? Отменять выборы? Но против этого резко выступят многие внутри Украины, особенно те, кто рассчитывал получить на выборах хороший результат. В итоге, получится сплошной хаос, что и нужно врагам. "Кроме того, ходят разговоры, мол, если перемирие, то откроют границы, все уедут, а русские снова нападут, а некого мобилизировать и т.д.", – говорит собеседник.

Россия пока тоже на прекращение огня идти не хочет, на прошлой неделе об этом публично заявил глава МИД Сергей Лавров. Да и в целом к серьезным переговорам Кремль не готов по простой причине – не видит в них смысла, если сейчас инициатива на фронте на его стороне. Задача оккупантов понятна – выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также вытеснение ВСУ из Курской области.

Кроме того, как рассказали РБК-Украина сведущие источники, в Москве значительно усилило свои позиции военное крыло – различные генералы во главе с Герасимовым – отодвинув в сторону условных "бизнесменов", которые пару лет назад все же были привлечены к процессу принятия решений и сравнительно договороспособны. Тогда как "погоны" подталкивают Путина к решению всех проблем исключительно военным путем, показывают ему различные "орешники" и уверяют в том, что РФ должна ставить перед собой максимальные цели, а не идти на компромиссы.

При этом грамотным ходом со стороны Кремля было бы не отвергать мирные идеи Трампа априори, а напротив, водить с ним хороводы, проводить консультации с его советниками, и все – с максимальным уважением к будущему лидеру США.

В украинских и зарубежных кругах РБК-Украина услышало такую теорию: надеяться стоит на то, что Россия, как и в 2022-ом, как и в 2014-ом, переоценит собственные силы и будет совершать "невынужденные ошибки", в теннисной терминологии. Главная из таких – проявить неуважение к Трампу.

Возможно, пробным шаром тут был подчеркнуто резкий комментарий православного олигарха Константина Малофеева Financial Times. Малофеев рассказал, что американские мирные планы и спецпредставителя Трампа по Украине и России Кита Келлогга нужно просто "послать нафиг". В пользу этой версии говорит выбор самого спикера. Малофеев, безусловно, близко к Кремлю, при этом все-таки не является представителем официальной власти. Потому интересно было понаблюдать за реакцией команды Трампа – проглотят ли они такое отношение или нет. Не проглотили – Келлогг в эфире Fox News резко посоветовал Малофееву "знать свое место".

Спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлогг (фото: Getty Images)

Если же Кремль, вопреки логике, и далее попытается выступать с позиции "главного на районе", и если Трамп почувствует, что Москва относится к нему хоть с долей неуважения – тогда, согласно данной теории, настроение будущего президента может очень быстро поменяться и Украина получит от США все и даже больше.

Конечно, такая концепция строится на весьма зыбком фундаменте – вере в полную непредсказуемость и импульсивность Трампа, его способность радикально пересматривать свои решения.

Но в любом случае, эта помощь будет оказана не просто так, а под определенные условия, вроде снижения возраста мобилизации, опционально – и политико-экономические требования, как оперативное проведение выборов, повышение налогов и т.д. Мол, раз уж с Россией договориться не получается, а Украина готова бороться и идти на дальнейшие жертвы, то давайте ей поможем.

Другой сценарий – если Москва втянется с командой Трампа в переговоры, продолжительные, но безрезультатные, для Украины это будет плохим сценарием – ведь в это время россияне и далее будут продвигаться на Донбассе и наносить удары по тыловой инфраструктуре.

К решению проблемы Трамп активно пытается подключить и Китай, даже упомянул его в своем твите о встрече с Зеленским и Макроном в Париже. "Тут у Трампа есть два варианта: или поднимать Путина до своего уровня, как равного собеседника и с ним договариваться обо всем, или попросить китайцев как-то образумить своего младшего партнера", – говорит собеседник издания во власти.

Впрочем, возможен и еще один вариант – если Трамп увидит, что закончить российско-украинскую войну у него никак не получается, он просто может утратить к ней интерес, переложив все на плечи европейцев, мол, это ваши соседи воюют, вы с ними и разбирайтесь. А своего мирного плана у европейцев, естественно, тоже нет.

Что думают в Европе и в Украине

Европейское участие в околомирных переговорах пока крутится вокруг идеи с введением в Украину миротворческого контингента, двигателем этой инициативы является французский президент Макрон. В начале года он уже выходил с инициативой об "отправке войск в Украину". Но в самой Украине, по данным различных источников, его идею тогда то ли не поняли, то ли не оценили, в итоге, из этого ничего не вышло. И французскому лидеру это весьма не понравилось.

Хотя разговоры о "миротворцах" продолжаются уже несколько недель, никакой конкретики по состоянию на конец 2024-го нет. А именно в этой конкретике и состоит смысл всей инициативы.

Во-первых, будут это именно миротворцы или инструктора, обучающие украинских солдат? Во-вторых, где они будут расположены: в глубоком тылу, на линии разграничения или где-то посередине? В-третьих, какую функцию они будут выполнять: сдерживать россиян от нападения самим фактом своего наличия или патрулировать всю линию разграничения? В-четвертых, какой мандат на применение силы у них будет и каким оружием они будут оснащены? Кто будет контролировать их деятельность? И кто будет контролировать тех, кто контролирует? И так далее.

При этом общую численность контингента, если все же отталкиваться от его размещения на линии разграничения, собеседники РБК-Украина оценивают в десятки тысяч человек, вплоть до 150 тыс. Где найти столько людей – это еще один фундаментальный вопрос.

Европа своими силами это вряд ли потянет, следовательно, в игру может включиться Россия: если Запад не может выставить нужное количество военных, то вот, пожалуйста: казахи, китайцы, да хоть северные корейцы.

Кроме того, разведение сторон априори предполагает создание демилитаризированной зоны. Какой глубины она будет? И кто, Россия или Украина, должны будут "уступить" часть подконтрольной им территории? А если в эту зону попадут целые города, как, например, Покровск или Константиновка? Что делать с их жителями – насильно выселять? А кто вместо них – те же самые миротворцы? Или они превратятся в города-призраки?

На все эти вопросы нету даже приблизительных ответов. Как часто бывало еще с 2014 года, большие концепции мирного урегулирования напрочь разбиваются такими прикладными вопросами "на земле".

Обстрел Покровска российскими оккупантами (фото: Getty Images)

Тем не менее, в Украине расценивают введение миротворцев как одну из весомых потенциальных гарантий безопасности. Ведь на членство и даже на приглашение в НАТО, к сожалению, рассчитывать в обозримой перспективе не стоит. И во власти все лучше это понимают.

Конечно, в публичной плоскости тему приглашения в Альянс будут активно озвучивать и далее, но миротворцев тоже "готовы обсуждать".

Еще один пункт, от которого Украина не отступит ни при каких обстоятельствах – это непризнание российской оккупации Крыма, Донбасса и других территорий. Но здесь, говорят собеседники РБК-Украина, есть поддержка и со стороны трампистов. "У Трампа с этим согласны, потому что иначе это получится уже не "сделка", а какая-то капитуляция", – говорит один из источников издания.

Что касается других украинских условий, которые, в частности, представил во время визита в США глава ОП Андрей Ермак, то здесь понимания уже меньше. Вернее, само понимание-то есть, но как его реализовать – неизвестно. Например, если речь идет об отводе российских войск до границ 23 февраля 2022 года. Все согласны с тем, что россияне – оккупанты и они должны уйти с украинской земли. Но как этого добиться – непонятно. А вот немедленное перемирие, в отличие от границ 23/02, из-за океана напротив, видится вполне реальным.

Различные собеседники РБК-Украина подвели такой промежуточный итог: нужно ждать визита в Киев Кита Келлогга, который приедет в январе, еще до инаугурации Трампа. После этого могут появиться ответы хоть на какие-то вопросы.