Переговоры и оружие. Что говорят Трамп и его команда об окончании войны в Украине

Через полтора месяца после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США деталей относительно его "мирного плана" до сих пор немного. Впрочем, некоторая конкретика в заявлениях уже появилась.

РБК-Украина рассказывает о том, какие параметры мирного урегулирования уже озвучили сам Трамп и его ключевые советники.

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Дональд Трамп на протяжении всей предвыборной кампании, да и в первые недели после победы на выборах крайне нечетко высказывался по большинству проблем мировой политики, в частности, по Украине. Однако постепенно эта тенденция сходит на нет – по мере того, как его окружение нарабатывает видение и определяется с должностями ответственных за то или иное направление. 16 декабря Трамп дал первую пресс-конференцию после победы на выборах. Кроме того, появилось и несколько интервью Трампа и его советников американским медиа.

Что говорит Дональд Трамп

На пресс-конференции Трамп сказал, что оба лидера – президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин, "должны быть готовы к соглашению". Политик планирует переговоры с ними обоими.

"Этому нужно положить конец. И мы пытаемся положить этому конец. Но мы посмотрим. Мы будем говорить с президентом Путиным и с Зеленским, представителями Украины. Мы должны остановить это. Это кровавая бойня", – добавил он.

Также избранный президент США подчеркнул, что для завершения войны России против Украины нужна "сделка". Однако он не уточнил, какое именно соглашение хотел бы заключить между странами и ожидает ли он, что Украина отдаст территорию России.

В интервью Time, которое вышло 12 декабря, Трамп заявил, что не хотел бы раскрывать детали своего плана, чтобы не свести его на нет.

"Когда я разговариваю с людьми, когда я начинаю, я думаю, что имею очень хороший план помощи, но когда я начинаю раскрывать этот план, он становится почти ничтожным планом", – сказал политик.

В ответ на вопрос, покинет ли Трамп Украину, он заявил: "я хочу достичь согласия, и единственный способ достичь согласия – это не покидать (Украину - ред.)".

В то же время Трамп в интервью заявил, что выступает против разрешения на удары вглубь России.

"Я категорически не согласен с запуском ракет на сотни миль вглубь территории России. Почему мы это делаем? Мы только усиливаем эту войну и ухудшаем ее. Этого нельзя было допускать. Сейчас они занимаются не только ракетами, но и другими видами оружия. И я считаю, что это очень большая ошибка", – сказал Трамп.

Кроме того, будущий президент США хотел бы "скоро" встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным – опять же, для того, чтобы "остановить войну". Ранее ряд западных СМИ сообщил, что между Трампом и Путиным уже состоялся телефонный звонок. В Кремле это категорически отрицают, а Трамп не дает четкого ответа, действительно ли это так.

Что говорит Кит Келлогг

В начале января ожидается визит в Украину будущего спецпредставителя США по Украине и России Кита Келлогга. В интервью Fox Business 13 декабря он сказал, что Украина и Россия готовы к переговорам.

"Абсолютно, я думаю, обе стороны готовы. Представьте битву в клетке. Оба бойца готовы сдаться. Вам нужен рефери, чтобы разнять их. И я думаю, что президент Трамп может это сделать",- сказал Келлогг.

По его оценкам, сейчас происходит война на истощение. Соотношение потерь между Украиной и Россией составляет примерно 1 к 5.

Келлогг отметил, что не удивится, если Трамп сделает что-то подобное на приглашение Зеленского и Путина в Вашингтон.

"Знаете, Трамп играет в шахматы на трех уровнях, и я не удивлюсь, если он сделает что-то подобное. Может ли он это сделать? Конечно, он мог бы это сделать", – отметил Келлогг.

По его словам, идея сделать такую встречу "действительно очень хорошая".

"Поэтому я бы сказал так, что я не выводил бы ничего за пределы возможного, что он это сделает, и это меня не удивит", – подчеркнул Кэллогг.

Что говорит Майк Уолц

15 декабря будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц каналу CBS News на вопрос планирует ли команда Трампа ограничить использование Украиной американского оружия или помощи в определении целей, ответил:

"Президент Трамп сказал в интервью, что "открытый чек" – это не стратегия, – отметил Волц.

Вместе с тем, Financial Times отмечает, что Трамп намерен продолжать оказывать военную помощь Украине. Об этом заявили три неназванных источника.

По данным издания, в начале декабря высокопоставленные британские чиновники посетили Вашингтон, чтобы ознакомиться с планами Трампа по Украине. После визита они рассказали, что избранный президент США против вступления Украины в НАТО, однако он считает, что поставки оружия Киеву после прекращения огня обеспечат "мир через силу".

Волц также косвенно подтвердил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступает коммуникатором между Трампом и Путиным.

Когда ведущая Маргарет Бреннан несколько раз переспросила, было ли какое-то послание, которое Трамп пытался передать через Орбана, он отметил:

"Я не собираюсь вдаваться в детали этих взаимодействий. Но понятно, что ведутся разговоры, и президент Трамп четко дал понять, что хочет остановить эту войну", – резюмировал Волц.

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В команде Трампа постепенно вызревает понимание, что завершить войну "за 24 часа" будет невозможно. Похоже, это происходит по мере получения детальной информации от разведывательного сообщества и общения с лидерами других стран. Судя по заявлениям Трампа и его окружения, приостановление помощи Украине в один момент выглядит маловероятным и является больше стимулом к переговорам. Но по-прежнему целостного видения, как завершить войну, нет.