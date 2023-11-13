Экс-жену Остапчука упрекнули из-за посягательства на их общий дом: она ответила

Бывшую жену телеведущего Владимира Остапчука Кристину Горняк упрекают, что она якобы не имеет права претендовать на имущество, приобретенное ими во время брака. В ответ женщина заявила, что после развода половина дома принадлежит ей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram нотариуски.

Кристина Горняк ответила хейтерам

Экс-жена шоумена часто общается со своими подписчиками в соцсетях.

Иногда знаменитость разрешает своим фолловерам задать ей несколько вопросов.

Кристина Горняк ответила хейтерам (фото: instagram.com/kristygor)

На днях одним из таких стал вопрос об их с Остапчуком совместном доме.

Пользователи сети в агрессивной форме поинтересовались у звезды, не стыдно ли ей претендовать на "чужое" имущество.

Так, пользователи считают, что дом телеведущего должен принадлежать ему, ведь у него есть дети.

Кристина объяснила, что не только Владимир строил его, и что она также участвовала в этом. Именно поэтому он должен принадлежать обоим одинаково.

Владимир Остапчук с Кристиной Горянк (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Если вы о моем общем доме с бывшим мужем, то нет, почему должно быть стыдно? Мы же вместе его строили. А его детки от прошлого брака могут претендовать только на его 1/2 часть, ничего против не имею! - ответила женщина.

Напомним, Остапчук и Горняк разошлись спокойно, без громких скандалов. Однако вопрос раздела общей собственности находится пока на стадии решения.

Владимир Остапчук с Кристиной Горянк (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Речь идет о доме под Киевом, который бывшие супруги начали строить в 2021 году.

Сейчас там хозяйничает новая избранница шоумена - Екатерина Полтавская. Когда нотариуска узнала об этом - она активизировалась и предложила бывшему партнеру решить все вопросы мирным путем, предупреждая о возможном суде.

Остапчук с Полтавской (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

В то время как сам телеведущий пока воздерживается от комментариев на этот счет.