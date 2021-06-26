Церковний календар на липень 2021: українців чекає два важливих релігійних свята
Липень 2021 в Україні не подарує додаткові вихідні. Але незважаючи на це, у другий літній місяць українці відзначатимуть два великих православних свята - День Петра і Павла та Різдво Іоанна Предтечі.
В які дати будуть ці важливі церковні свята, а також хто і коли святкує День Ангела в липні - читайте в нашому матеріалі нижче.
Різдво Іоанна Предтечі
У цей день, 7 липня, православні віруючі вшановують пам'ять святого, який передбачив прихід Ісуса Христа, а потім хрестив Спасителя у водах Йордану.
Свято на честь Різдва Іоанна Хрестителя - одне з тих вельми нечисленних свят православного церковного календаря, коли святкується народження особи, що прославляється. Адже в назвах інших православних свят слово "різдво" зустрічається всього лише двічі - мова йде про свята Різдва Христового та Різдва Пресвятої Богородиці.
Різдво Іоанна Предтечі (фото: wikipedia.org)
До слова, цього дня українці також традиційно відзначають Івана Купала. В цей день прийнято купатися у водоймах, збирати трави, плести вінки, палити ритуальні багаття, гадати і навіть шукати скарби.
Правда, це свято прийшло до нас ще з язичницьких часів. Тому, релігійні люди не надають йому особливого значення.
Святих апостолів Петра і Павла
12 липня православні та греко-католики святкують день святих первоверховних апостолів Петра і Павла.
Саме апостол Петро першим серед учнів назвав Ісуса Христа вчителем, Месією. А Павло був упевнений в тому, що ніколи не зрадить Христа.
Петро і Павло (фото: wikipedia.org)
Жіночі та чоловічі іменини в липні 2021
1 липня: Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій
2 липня: Іван, Ян, Марія
3 липня: Андрій, Афанасій, Гліб, Дмитро, Іван, Лука, Фома, Ян, Інна, Римма
4 липня: Олексій, Антон, Георгій, Єгор, Іван, Максим, Микита, Микола, Теодор, Федір, Анастасія, Василиса.
5 липня: Василь, Гавриїл, Геннадій, Григорій, Уляна, Юліана, Юлія
6 липня: Олександр, Олексій, Антон, Артем, Герман, Йосип, Петро, Святослав, Агрипина, Васса
7 липня: Антон, Микита, Яків, Ян
8 липня: Василь, Давид, Денис, Костянтин, Микола, Петро, Семен, Теодор, Федір, Февронія, Єфросинія, Лівія, Федора
9 липня: Георгій, Давид, Денис, Єгор, Іван, Павло, Тихон
10 липня: Олександр, Володимир, Вольдемар, Георгій, Лука, Мартін, Петро, Самсон, Іванна, Яна, Жанна
11 липня: Василь, Герман, Григорій, Йосип, Павло, Сергій
12 липня: Павло, Петро, Симон
13 липня: Андрій, Варфоломій, Матвій, Михайло, Петро, Степан, Тимофій, Філіп, Динара
14 липня: Олексій, Аркадій, Василь, Костянтин, Кузьма, Лев, Павло, Ангеліна
15 Липня: Арсеній
16 липня: Олександр, Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Демид, Єгор, Костянтин, Марк, Михайло, Родіон, Філіп, Фома
17 липня: Олексій, Андрій, Богдан, Дмитро, Юхим, Марк, Михайло, Микола, Теодор, Федір, Олександра, Анастасія, Марія, Марта, Марфа, Ольга, Тетяна
18 липня: Афанасій, Василь, Сергій, Степан, Агнія, Анна, Варвара, Єлизавета, Люція, Ельза
19 липня: Анатолій, Антон, Архип, Валентин, Віктор, Гліб, Інокентій, Лук'ян, Теодор, Марта, Юліана, Уляна
20 липня: Герман, Лук'ян, Остап, Павло, Сергій, Євдокія, Васса, Єфросинія
21 липня: Олександр, Теодор, Федір, Феодосія
22 липня: Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір
23 липня: Олександр, Антон, Георгій, Данило, Єгор, Леонтій, Нестор, Петро, Степан
24 липня: Аркадій, Іларіон, Лев, Олена, Олена, Ілона, Ольга
25 липня: Арсеній, Гавриїл, Григорій, Юхим, Іван, Михайло, Симон, Теодор, Федір, Вероніка, Марія
26 липня: Антон, Гавриїл, Степан, Юліан, Сара
27 липня: Іраклій, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір, Ян
28 липня: Василь, Володимир, Вольдемар, Агрипина, Мотрона
29 липня: Іван, Павло, Петро, Теодор, Федір, Яків, Алевтина, Валентина, Юлія
30 липня: Леонід, Вероніка, Маргарита, Марина
31 липня: Афанасій, Омелян, Іван, Кузьма, Леонтій, Степан, Еміль, Ян
Раніше ми писали про те, які свята відзначатимуть українці в липні 2021.
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