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Великдень 2022: коли святкуватимемо за православним і католицьким календарем

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Вівторок 04 січня 2022 13:50
Великдень 2022: коли святкуватимемо за православним і католицьким календарем Фото: коли Великдень 2022 в Україні (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Дата Великодня є рухомою і вираховується за місячним календарем. Вона може випадати в інтервалі з 4 квітня по 8 травня, в залежності від чого Великдень називають "раннім" або "пізнім".

Коли відсвяткуємо Воскресіння Христове в 2022-му році - читайте нижче в матеріалі Styler.

Дати Великодня 2022

За православним календарем Великдень святкуватиметься 24 квітня. Оскільки це завжди неділя, понеділок 25-го буде вихідним днем.

Католицька Пасха відзначатиметься тижнем раніше, тобто 17 квітня.

Обчислити дату православної Пасхи можна за православним календарем. Для цього потрібно знати, коли перший повний місяць після дня весняного рівнодення 21 березня. Великдень відзначається в першу неділю після цього.

Якщо ж ця дата збігається з єврейським святом Песах, її переносять ще на тиждень.

Коли святкуватимемо Великдень до 2030 року за православним календарем

  • Великдень 2023 - 16 квітня
  • Великдень 2024 - 5 травня
  • Великдень 2025 - 20 квітня
  • Великдень 2026 - 12 квітня
  • Великдень 2027 - 2 травня
  • Великдень 2028 - 16 квітня
  • Великдень 2029 - 8 квітня
  • Великдень 2030 - 28 квітня

Раніше ми писали, коли в Україні будуть весняні та літні шкільні канікули 2022.

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