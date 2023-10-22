Календарь праздников и памятных дат на ноябрь: будут ли дополнительные выходные дни
В ноябре украинцы будут отмечать немало важных и памятных дат. Свои профессиональные праздники отпразднуют ракетные войска и артиллерия, железнодорожники, работники радио, телевидения и связи, а также все студенты мира.
Что и когда будем праздновать в ноябре и будут ли дополнительные выходные дни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler)
В подготовке материала использованы источники: DayToday, Бухучет, Деловой Язык.
Выходные и рабочие дни в ноябре
В ноябре – 30 дней, из которых будет 22 рабочих дня и 8 официальных выходных (субботы и воскресенья). Дополнительных выходных в последнем осеннем месяце не будет.
Рабочие дни: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30 ноября.
Выходные дни: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября.
Календарь праздников и памятных дат в ноябре
- 1 ноября: День нулевого меридиана
- 1 ноября: День всех святых
- 2 ноября: Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов
- 3 ноября: День инженерных войск
- 3 ноября: День ракетных войск и артиллерии
- 4 ноября: День железнодорожника
- 5 ноября: День работника социальной сферы
- 6 ноября: День освобождения Киева от фашистских оккупантов во время Второй мировой войны
- 6 ноября: Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
- 8 ноября: Всемирный день градостроительства (урбанизма)
- 9 ноября: Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства
- 9 ноября: Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма.
- 9 ноября: Всемирный день качества
- 10 ноября: Международный день бухгалтера
- 10 ноября: Международный день вышивальщиц
- 10 ноября: Всемирный день молодежи
- 10 ноября: Всемирный день науки
- 11 ноября: День памяти погибших в Первой мировой войне
- 11 ноября: Международный день энергосбережения
- 11 ноября: День независимости Польши
- 12 ноября: День виноградарей, виноделов и садоводов Украины
- 12 ноября: Всемирный день борьбы с пневмонией
- 12 ноября: День специалиста по безопасности
- 13 ноября: Всемирный день доброты
- 13 ноября: Международный день слепых
- 14 ноября: Всемирный день борьбы против диабета
- 14 ноября: Международный день логопеда
- 16 ноября: Международный день терпимости (толерантности)
- 16 ноября: День работников радио, телевидения и связи
- 16 ноября: Всемирный день рукоделия (Всемирный день пуговиц)
- 16 ноября: Международный день отказа от курения
- 16 ноября: Международный день философии
- 17 ноября: День студента в Украине
- 17 ноября: Международный день студентов
- 17 ноября: День общественных организаций
- 17 ноября: Всемирный день борьбы против хронической абструктивной болезни легких
- 18 ноября: День сержанта ВСУ
- 18 ноября: Международный день противодействия буллингу
- 18 ноября: День независимости Латвии
- 19 ноября: День работников гидрометеорологической службы
- 19 ноября: День стеклопроизводителя
- 19 ноября: День работников сельского хозяйства
- 19 ноября: Всемирный день памяти жертв ДТП
- 19 ноября: Международный день женского предпринимательства
- 19 ноября: Всемирный день зерна
- 19 ноября: Международный день мужчин
- 19 ноября: Всемирный день туалета
- 20 ноября: Всемирный день ребенка
- 20 ноября: День педиатра
- 21 ноября: Всемирный день телевидения
- 21 ноября: День десантно-штурмовых войск Украины
- 21 ноября: День Достоинства и Свободы
- 21 ноября: Всемирный день рыболовства
- 21 ноября: Всемирный день телевидения
- 23 ноября: День благодарения в США
- 24 ноября: Всемирный день информации
- 24 ноября: Черная пятница
- 25 ноября: Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
- 25 ноября: День памяти жертв Голодоморов
- 27 ноября: День основания Национальной Академии наук (НАНУ)
- 28 ноября: День работника финансового мониторинга
- 30 ноября: День радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ
- 30 ноября: День защиты информации
- 30 ноября: Всемирный день домашних животных
Кстати, раньше мы рассказывали, какие церковные праздники будут отмечаться в ноябре по новому календарю.
А также мы писали о том, в какие дни октября не стоит посещать парикмахерскую.