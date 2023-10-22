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Календарь праздников и памятных дат на ноябрь: будут ли дополнительные выходные дни

Воскресенье 22 октября 2023 12:57
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Календарь праздников и памятных дат на ноябрь: будут ли дополнительные выходные дни Календарь всех праздников и памятных дат на ноябрь (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В ноябре украинцы будут отмечать немало важных и памятных дат. Свои профессиональные праздники отпразднуют ракетные войска и артиллерия, железнодорожники, работники радио, телевидения и связи, а также все студенты мира.

Что и когда будем праздновать в ноябре и будут ли дополнительные выходные дни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler)

В подготовке материала использованы источники: DayToday, Бухучет, Деловой Язык.

Выходные и рабочие дни в ноябре

В ноябре – 30 дней, из которых будет 22 рабочих дня и 8 официальных выходных (субботы и воскресенья). Дополнительных выходных в последнем осеннем месяце не будет.

Рабочие дни: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30 ноября.

Выходные дни: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 ноября.

Календарь праздников и памятных дат в ноябре

  • 1 ноября: День нулевого меридиана
  • 1 ноября: День всех святых
  • 2 ноября: Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов
  • 3 ноября: День инженерных войск
  • 3 ноября: День ракетных войск и артиллерии
  • 4 ноября: День железнодорожника
  • 5 ноября: День работника социальной сферы
  • 6 ноября: День освобождения Киева от фашистских оккупантов во время Второй мировой войны
  • 6 ноября: Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
  • 8 ноября: Всемирный день градостроительства (урбанизма)
  • 9 ноября: Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства
  • 9 ноября: Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма.
  • 9 ноября: Всемирный день качества
  • 10 ноября: Международный день бухгалтера
  • 10 ноября: Международный день вышивальщиц
  • 10 ноября: Всемирный день молодежи
  • 10 ноября: Всемирный день науки
  • 11 ноября: День памяти погибших в Первой мировой войне
  • 11 ноября: Международный день энергосбережения
  • 11 ноября: День независимости Польши
  • 12 ноября: День виноградарей, виноделов и садоводов Украины
  • 12 ноября: Всемирный день борьбы с пневмонией
  • 12 ноября: День специалиста по безопасности
  • 13 ноября: Всемирный день доброты
  • 13 ноября: Международный день слепых
  • 14 ноября: Всемирный день борьбы против диабета
  • 14 ноября: Международный день логопеда
  • 16 ноября: Международный день терпимости (толерантности)
  • 16 ноября: День работников радио, телевидения и связи
  • 16 ноября: Всемирный день рукоделия (Всемирный день пуговиц)
  • 16 ноября: Международный день отказа от курения
  • 16 ноября: Международный день философии
  • 17 ноября: День студента в Украине
  • 17 ноября: Международный день студентов
  • 17 ноября: День общественных организаций
  • 17 ноября: Всемирный день борьбы против хронической абструктивной болезни легких
  • 18 ноября: День сержанта ВСУ
  • 18 ноября: Международный день противодействия буллингу
  • 18 ноября: День независимости Латвии
  • 19 ноября: День работников гидрометеорологической службы
  • 19 ноября: День стеклопроизводителя
  • 19 ноября: День работников сельского хозяйства
  • 19 ноября: Всемирный день памяти жертв ДТП
  • 19 ноября: Международный день женского предпринимательства
  • 19 ноября: Всемирный день зерна
  • 19 ноября: Международный день мужчин
  • 19 ноября: Всемирный день туалета
  • 20 ноября: Всемирный день ребенка
  • 20 ноября: День педиатра
  • 21 ноября: Всемирный день телевидения
  • 21 ноября: День десантно-штурмовых войск Украины
  • 21 ноября: День Достоинства и Свободы
  • 21 ноября: Всемирный день рыболовства
  • 21 ноября: Всемирный день телевидения
  • 23 ноября: День благодарения в США
  • 24 ноября: Всемирный день информации
  • 24 ноября: Черная пятница
  • 25 ноября: Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
  • 25 ноября: День памяти жертв Голодоморов
  • 27 ноября: День основания Национальной Академии наук (НАНУ)
  • 28 ноября: День работника финансового мониторинга
  • 30 ноября: День радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ
  • 30 ноября: День защиты информации
  • 30 ноября: Всемирный день домашних животных

Кстати, раньше мы рассказывали, какие церковные праздники будут отмечаться в ноябре по новому календарю.

А также мы писали о том, в какие дни октября не стоит посещать парикмахерскую.

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