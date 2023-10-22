Календарь праздников и памятных дат на ноябрь: будут ли дополнительные выходные дни

Календарь всех праздников и памятных дат на ноябрь (Фото: freepik.com)

В ноябре украинцы будут отмечать немало важных и памятных дат. Свои профессиональные праздники отпразднуют ракетные войска и артиллерия, железнодорожники, работники радио, телевидения и связи, а также все студенты мира.

Что и когда будем праздновать в ноябре и будут ли дополнительные выходные дни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) В подготовке материала использованы источники: DayToday, Бухучет, Деловой Язык.