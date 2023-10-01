Календарь стрижек на октябрь 2023: в какие дни не стоит идти к парикмахеру

С древних времен лунные фазы использовали для планировки важных событий в жизни. Небесное светило может определенным образом повлиять на посадку растений, важные встречи и даже на процедуры с волосами.

В какие дни стрижки и окрашивания будут удачными, а в какие дни посещать парикмахера не стоит, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Astrologyk.

Фазы Луны в октябре 2023

Убывающая Луна: с 1 по 13 октября, с 29 по 31 октября

Новолуние: 14 октября

Растущая Луна: с 15 по 27 октября

Полнолуние: 28 октября

Лунное затмение: 28 октября в 19:22

Солнечное затмение: 14 октября в 20:58

Считается, что на убывающую Луну волосы после стрижки будут отрастать медленно, а прическа будет дольше сохранять свою форму. Такие дни подходят для тех, у кого стрижка короткая и хочется подольше ее сохранить.

На растущую Луну наоборот - волосы начнут расти быстрее. Поэтому такие дни стоит выбирать, если вы подравняли кончики или хотите быстрее отрастить волосы.

Самые удачные дни для стрижек в октябре

2 октября: стрижка будет удачной и улучшит состояние волос. Можно проводить оздоровительные процедуры, делать маски. Также можно окрашивать корни или закрашивать седину.

5 октября: стрижки станут удачными для тех, у кого волосы вьются. Можно осветлять волосы и окрашивать в светлые оттенки.

11 октября: самый удачный день для стрижек в октябре. Любые манипуляции с волосами в этот день помогут оздоровить волосы, укрепить кончики, добавят объема и блеска. Можно менять имидж, окрашивать волосы, делать завивку или мелирование. Новая прическа принесет удачу.

16 октября: удачный день для стрижки тонких или ослабленных волос. Если вы давно хотели привести волосы в порядок и избавится от проблем с ними, то этот день для вас. Окрашивание можно проводить только натуральными средствами.

18 октября: удачный день для стрижки, но помните, что волосы будут отрастать быстро. А вот завивку в этот день делать не стоит. Можно окрашивать волосы в темные и рыжие оттенки, а также в яркие цвета.

19 октября: в этот день стрижка подарит хорошее настроение и вдохновение. Можно кардинально сменить имидж и сделать необычную стрижку. Рекомендуется проводить оздоровительные процедуры.

21 октября: стрижка в этот день укрепит кончики, добавит вдохновения и позитива. Волосы после процедур станут мягкими и послушными. Можно окрашивать волосы или делать завивку.

23 октября: если вы хотели что-то совершенно новое в своей прическе, то этот день для вас. Можно кардинально сменить имидж, окрасить волосы в любой цвет. Но вот от завивки и укладки стоит отказаться.

25 октября: удачный день для стрижки тонких, ослабленных и поврежденных волос. Удачными будут процедуры для выпадающих волос. Можно стричь челки.

Неудачные дни для стрижек

6 октября: волосы после любых манипуляций начнут путаться, станут непослушными, а завивка будет неудачной.

7 октября: не стоит делать завивку и укладку - прическа быстро распадется. Не рекомендуется делать окрашивание - волосы станут ломкими и тусклыми. Стричь волосы тоже не стоит - волосы начнут путаться и выпадать.

17 октября: стрижка может испортить волосы, и они станут жесткими. Окрашивание и завивка могут принести проблемы с волосами. Не стоит в этот день кардинально менять стиль и прическу.

22 октября: любые процедуры с волосами в этот день станут неудачными и испортят вам настроение.

27 октября: волосы после стрижек станут ослабленными и непослушными. Завивка и окрашивание не принесут пользы, а могут лишить волосы блеска и упругости.