Лунный календарь на декабрь 2022 года: когда не стоит идти к врачу и делать новые стрижки

С древних времен люди используют лунный календарь для многих сфер жизни. В каждом месяце есть благоприятные и неблагоприятные даты для различных заданий и неправильно выбранный день может стать неудачным.

Какие даты в декабре будут благоприятными, а какие опасными - читайте в материале ниже.

Фазы Луны в декабре 2022

Полнолуние - 8 декабря в 06:10

Новолуние - 23 декабря в 12:18

Растущая Луна - с 1 по 7 декабря, с 24 по 31 декабря

Спадающая Луна - с 9 по 22 декабря

Удачные дни в декабре 2022

Самыми удачными днями в декабре будут: 6, 7, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 26, 27, 29

Нейтральные дни: 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 28, 30, 31 декабря

Для похода в парикмахерскую стоит выбрать: 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 24, 28, 31 декабря

Маникюр и педикюр будет удачным: 5, 6, 14, 17, 18, 24 декабря

Помолвка, венчание, заключение брака, признание в чувствах и предложение руки и сердца: 4, 5, 25, 29, 30 декабря

Поход к стоматологу можно запланировать на любой день с 10 по 21 декабря, 25 и 26 декабря.

Хирургические операции будут удачными: 1, 2, 4, 5, 6, 11, 13, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 31 декабря

Для поездок и путешествий выбирайте 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 25, 27 декабря

Для крупных покупок выбирайте 1, 2, 3, 5, 7, 20, 28, 30 декабря

Опасные дни в декабре 2022

Самые неблагоприятные даты в декабре: 2 и 8.

Полнолуние в декабре состоится 8 декабря - в знаке Зодиака Близнецы. По прогнозу астрологов, это Полнолуние будет одним из опасных и не стоит на этот день планировать новые начинания, важные разговоры, подписание документов или важные дела.

Желательно этот день посвятить решению бытовых вопросов, а вечером отдохнуть, чтобы не заработать истощение и депрессивные состояния.

В разговорах с другими людьми стоит тщательно взвешивать каждое слово и думать, что вы говорите - любая информация может быть истолкована неверно.

Также стоит очень аккуратно вести себя в области финансов - не брать участия в крупных денежных договорах, не вкладывать средства, не брать в долг и не оформлять кредиты.