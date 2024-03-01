Календарь стрижек на март 2024 года: когда нельзя идти в парикмахерскую

Использование лунного календаря стрижек позволяет точно определить дни, когда целесообразно производить стрижку, а также те, когда лучше воздержаться от этой процедуры. Благодаря этому календарю вы можете определить оптимальную дату для посещения парикмахера.

Когда в марте можно идти к парикмахеру, а когда нет, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Когда стричься в марте 2024 года

Настоятельно рекомендуется воздержаться от стрижки в дни, когда лунный календарь не рекомендует этого делать во избежание возможных проблем в своей жизни. В общем, для оптимальных результатов важно стричь волосы во время фазы растущей Луны.

В марте 2024 года лунный календарь циклически изменяет фазы луны в следующем порядке:

Полнолуние: 25 марта;

Растущая Луна: с 11 по 24 марта;

Убывающая Луна: с 26 по 31 марта.

Смело экспериментируйте с разными прическами. Если вы давно решались на новую стрижку - это самый лучший для этого период.

Также специалисты отмечают, что существуют дни, когда можно делать так называемую "денежную стрижку" - менять имидж для привлечения финансового благосостояния к своей жизни.

В марте 2024 года такими датами будут: 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 24, 24, 25 и 31 марта.

В какие даты марта можно стричься (фото: freepik.com)

В какие даты марта не стоит стричься

В дате марта 2024 года, а именно 1, 7, 9, 10, 19 и 29 числа, рекомендуется воздержаться от стрижки волос. Изменение прически и имиджа в эти дни может привести к результатам, существенно отличающимся от ваших ожиданий.

Возможно, новый образ вам не понравится, а также волосы могут расти медленнее и приобрести тусклый вид, может испытать чрезмерное выпадение.