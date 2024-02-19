Избавиться от секущихся кончиков волос можно навсегда: 7 способов, чтобы этого достичь

Посеченные кончики волос - это довольно распространенная проблема у женщин. Причин такого состояния может быть множество. Поэтому важно правильно ухаживать за волосами, чтобы они были красивыми.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт OnlyMyHealth .

Подстригайте кончики волос

В идеале, посещать парикмахера нужно раз в полтора-два месяца для подстригания кончиков.

Однако при этом придется пожертвовать длиной.

Кокосовое масло

Такое масло хорошо увлажняет волосы. Нанесите теплое масло на волосы на 30 минут, затем смойте шампунем. Кокосовое масло помогает в лечении отмеченных кончиков.

Яичная маска

Необходимо взбить яйцо и нанести на кончики волос. Через 20 минут смойте маску шампунем.

Специалисты говорят, что яйца богаты белоком, поэтому помогают укрепить волосы.

Натуральные гребешки для волос

Материал, из которого сделан расческа или щетка, играет важную роль в уходе за волосами. Пластмассовые щетки с острыми зубками способны травмировать волосы, таким образом вызывая иссечение кончиков.

Деревянные гребешки с натуральной щетиной улучшают кровообращение и стимулируют рост волос.

Алое вера

На секущие кончики нанесите гель алоэ вера, который обладает успокаивающими и увлажняющими свойствами.

Откажитесь от термоукладки

Фен, плойка, щипцы для завивки сильно нагревают волосы, отрицательно влияют на их структуру.

При использовании нужно нанести термозащиту, что защитить волосы от высокой температуры.

Увлажняйте волосы

Регулярно делайте увлажняющие маски для волос, чтобы восстановить структуру.

Наносить такую маску нужно не сразу после мытья головы. Перед нанесением маски волосы нужно подсушить полотенцем.