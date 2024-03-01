Календар стрижок на березень 2024: коли не можна йти до перукарні

Використання місячного календаря стрижок дозволяє точно визначити дні, коли доцільно здійснювати стрижку, а також ті, коли краще утриматися від цієї процедури. Завдяки цьому календарю ви зможете визначити оптимальну дату для відвідування перукаря.

У матеріалі були використані дані з Місячного календаря.

Коли в березні можна йти до перукаря, а коли - ні, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Коли стригтися в березні 2024 року

Наполегливо рекомендується утриматися від стрижки в дні, коли місячний календар не рекомендує цього робити, щоб уникнути можливих негараздів у своєму житті. Загалом, для оптимальних результатів важливо стригти волосся під час фази зростаючого Місяця.

У березні 2024 року місячний календар циклічно змінює фази місяця в такому порядку:

Повня: 25 березня;

Зростаючий Місяць: з 11 по 24 березня;

Спадаючий Місяць: з 26 по 31 березня.

Сміливо експериментуйте з різними зачісками. Якщо ви давно наважувалися на нову стрижку - це найкращий для цього період.

Також фахівці зазначають, що існують дні, коли можна робити так звану "грошову стрижку" - змінювати імідж для притягування фінансового добробуту до свого життя.

В березні 2024 року такими датами будуть: 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 24, 24, 25 і 31 березня.

В які дати березня можна стригтися (фото: freepik.com)

В які дати березня не варто стригтися

У дати березня 2024 року, а саме 1, 7, 9, 10, 19 та 29 числа, рекомендується утриматися від стрижки волосся. Зміна зачіски та іміджу в ці дні може призвести до результатів, які суттєво відрізняються від ваших очікувань.

Можливо, новий образ вам не сподобається, а також волосся може рости повільніше та набути тьмяного вигляду, може зазнати надмірного випадання.