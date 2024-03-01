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Календар стрижок на березень 2024: коли не можна йти до перукарні

П'ятниця 01 березня 2024 09:22
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Календар стрижок на березень 2024: коли не можна йти до перукарні Фото: Коли в березні можна і не можна стригтися (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Використання місячного календаря стрижок дозволяє точно визначити дні, коли доцільно здійснювати стрижку, а також ті, коли краще утриматися від цієї процедури. Завдяки цьому календарю ви зможете визначити оптимальну дату для відвідування перукаря.

Коли в березні можна йти до перукаря, а коли - ні, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

У матеріалі були використані дані з Місячного календаря.

Коли стригтися в березні 2024 року

Наполегливо рекомендується утриматися від стрижки в дні, коли місячний календар не рекомендує цього робити, щоб уникнути можливих негараздів у своєму житті. Загалом, для оптимальних результатів важливо стригти волосся під час фази зростаючого Місяця.

У березні 2024 року місячний календар циклічно змінює фази місяця в такому порядку:

  • Повня: 25 березня;
  • Зростаючий Місяць: з 11 по 24 березня;
  • Спадаючий Місяць: з 26 по 31 березня.

Сміливо експериментуйте з різними зачісками. Якщо ви давно наважувалися на нову стрижку - це найкращий для цього період.

Також фахівці зазначають, що існують дні, коли можна робити так звану "грошову стрижку" - змінювати імідж для притягування фінансового добробуту до свого життя.

В березні 2024 року такими датами будуть: 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 24, 24, 25 і 31 березня.

Календар стрижок на березень 2024: коли не можна йти до перукарніВ які дати березня можна стригтися (фото: freepik.com)

В які дати березня не варто стригтися

У дати березня 2024 року, а саме 1, 7, 9, 10, 19 та 29 числа, рекомендується утриматися від стрижки волосся. Зміна зачіски та іміджу в ці дні може призвести до результатів, які суттєво відрізняються від ваших очікувань.

Можливо, новий образ вам не сподобається, а також волосся може рости повільніше та набути тьмяного вигляду, може зазнати надмірного випадання.

Раніше ми повідомляли, як позбутися посічених кінчиків раз і назавжди.

Також ми писали, як часто можна освітлювати волосся, щоб не пошкодити його.

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