Календар стрижок на квітень 2022: коли не варто йти до перукаря і міняти зачіску

Місячний календар стрижок на квітень 2022 року допоможе вибрати оптимальну дату для походу в перукарню. Деякі дні абсолютно не підходять для стрижок та інших маніпуляцій з волоссям - це принесе неприємності, а волосся швидко втратить форму і здоров'я.
Коли в квітні не варто відвідувати перукарню - читайте в матеріалі нижче.
Найбільш сприятливі дні для стрижки у квітні: 12, 14, 22.
Найменш сприятливі: 1, 8, 20, 26, 27, 29.
Раніше ми писали про те, як можна швидко позбутися від посічених кінчиків в домашніх умовах.
А також розповідали про те, які ознаки вказують на те, що засіб для волосся вам не підходить.
Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.