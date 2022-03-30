Календарь стрижек на апрель 2022: когда не стоит идти к парикмахеру и менять прическу

Лунный календарь стрижек на апрель 2022 года поможет выбрать оптимальную дату для похода в парикмахерскую. Некоторые дни совершенно не подходят для стрижек и других манипуляций с волосами - это принесет неприятности, а волосы быстро утратят форму и здоровье.
Когда в апреле не стоит посещать парикмахерскую - читайте в материале ниже.
Наиболее благоприятные дни для стрижки в апреле: 12, 14, 22.
Наименее благоприятные: 1, 8, 20, 26, 27, 29.
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