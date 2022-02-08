Як позбавиться від посічених кінчиків волосся самостійно: довжина точно не постраждає

Кінчики волосся посіклися, а часу на похід до перукаря катастрофічно не вистачає? Або ваш майстер тимчасово недоступний? Вихід є і поправити вигляд свого волосся можна самостійно. При цьому ваша зачіска і довжина волосся не постраждають.

Що таке посічені кінчики волосся

Це пасма волосся, які розщеплені, розпатлані або звужуються донизу. Іноді пасмо може бути настільки пошкоджено, що обривається на середині довжини. Це робить її нерівномірною стосовно решти волосся.

Варто відзначити, що, коли волосся січеться, ніякої Кондиціонер глибокого впливу не здатний повернути колишню красу. І єдиний спосіб, який допомагає - обстригти посічені кінчики.

Як позбутися від посічених кінчиків самостійно

Sam Kay розповіла, що єдиний спосіб позбавлення від посічених кінчиків – він називається "припудрювання". Полягає цей спосіб в тому, щоб обрізати тільки посічені кінці й при цьому не змінювати довжину волосся.

Цей спосіб не підрівнює волосся, не вкорочує їх довжину, а тільки видаляє посічені кінці волосся до того, як вони остаточно зіпсують зачіску.

Техніка багато в чому залежить від типу вашого волосся і майстерності. Але відеоурок допоможе вам розібратися, як це зробити.

Волосся повинні бути сухі. Працювати потрібно з кожним пасмом окремо. Майстер рекомендує намотувати невеликі пасма навколо пальця. Це допоможе побачити маленькі волоски, які стирчать й відрізняються від всіх інших.

Бажано використовувати спеціальні ножиці для стрижки волосся – вони набагато гостріше звичайних, легше за вагою і менше за розміром.

Як самостійно позбутися від посічених кінчиків волосся