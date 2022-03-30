Календар стрижок на квітень 2022: коли не варто йти до перукаря і міняти зачіску

Місячний календар стрижок на квітень 2022 року допоможе вибрати оптимальну дату для походу в перукарню. Деякі дні абсолютно не підходять для стрижок та інших маніпуляцій з волоссям - це принесе неприємності, а волосся швидко втратить форму і здоров'я.

Коли в квітні не варто відвідувати перукарню - читайте в матеріалі нижче.

Найбільш сприятливі дні для стрижки у квітні: 12, 14, 22.

Раніше ми писали про те, як можна швидко позбутися від посічених кінчиків в домашніх умовах.

А також розповідали про те, які ознаки вказують на те, що засіб для волосся вам не підходить.

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