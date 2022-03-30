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Календар стрижок на квітень 2022: коли не варто йти до перукаря і міняти зачіску

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Середа 30 березня 2022 16:15
Календар стрижок на квітень 2022: коли не варто йти до перукаря і міняти зачіску Місячний календар стрижок на квітень 2022 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Місячний календар стрижок на квітень 2022 року допоможе вибрати оптимальну дату для походу в перукарню. Деякі дні абсолютно не підходять для стрижок та інших маніпуляцій з волоссям - це принесе неприємності, а волосся швидко втратить форму і здоров'я.

Коли в квітні не варто відвідувати перукарню - читайте в матеріалі нижче.

Фази місяця в квітні 2022

  • Молодик - 1 квітня 09:28 хвилин і 30 квітня 23:28 хвилин.
  • Зростаючий місяць - з 2 по 15 квітня.
  • Повний місяць - 16 квітня 21:55.
  • Спадний місяць - з 17 по 29 квітня.
  • Часткове сонячне затемнення: 30 квітня о 23:42 хвилини.

Вдалі і невдалі дні для перукарні

Найбільш сприятливі дні для стрижки у квітні: 12, 14, 22.

Найменш сприятливі: 1, 8, 20, 26, 27, 29.

  • Всі сприятливі дні для стрижки волосся: 2, 11-14, 16, 18, 21, 22.
  • Коли стригтися, щоб волосся швидко росло: 5, 12-14.
  • Сприятливі дні для стрижки, щоб волосся було міцним: 16, 18, 21-23, 25.
  • Грошова стрижка для збільшення прибутку: 5, 22, 23.
  • Кардинальна зміна стрижки: 16 квітня.
  • Вдалі дні для фарбування волосся: 5, 7, 12, 13, 23-25, 28.
  • Вдалі дні для завивки волосся: 2, 5, 7, 13, 14, 23-25, 28.

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