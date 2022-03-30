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Календарь стрижек на апрель 2022: когда не стоит идти к парикмахеру и менять прическу

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Среда 30 марта 2022 16:15
Календарь стрижек на апрель 2022: когда не стоит идти к парикмахеру и менять прическу Лунный календарь стрижек на апрель 2022 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Лунный календарь стрижек на апрель 2022 года поможет выбрать оптимальную дату для похода в парикмахерскую. Некоторые дни совершенно не подходят для стрижек и других манипуляций с волосами - это принесет неприятности, а волосы быстро утратят форму и здоровье.

Когда в апреле не стоит посещать парикмахерскую - читайте в материале ниже.

Фазы Луны в апреле 2022

  • Новолуние - 1 апреля 09:28 минут и 30 апреля 23:28 минут.
  • Растущая Луна - с 2 по 15 апреля.
  • Полнолуние - 16 апреля 21:55.
  • Убывающая Луна - с 17 по 29 апреля.
  • Частичное солнечное затмение: 30 апреля в 23:42 минуты.

Удачные и неудачные дни для парикмахерской

Наиболее благоприятные дни для стрижки в апреле: 12, 14, 22.

Наименее благоприятные: 1, 8, 20, 26, 27, 29.

  • Все благоприятные дни для стрижки волос: 2, 11-14, 16, 18, 21, 22.
  • Когда стричься, чтобы волосы быстро росли: 5, 12-14.
  • Благоприятные дни для стрижки, чтобы волосы были крепкими: 16, 18, 21-23, 25.
  • Денежная стрижка для увеличения прибыли: 5, 22, 23.
  • Кардинальное изменение стрижки: 16 апреля.
  • Удачные дни для окрашивания волос: 5, 7, 12, 13, 23-25, 28.
  • Удачные дни для завивки волос: 2, 5, 7, 13, 14, 23-25, 28.

Ранее мы писали о том, как можно быстро избавиться от посеченных кончиков в домашних условиях.

А также рассказывали о том, какие признаки указывают на то, что средство для волос вам не подходит.

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