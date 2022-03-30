Календарь стрижек на апрель 2022: когда не стоит идти к парикмахеру и менять прическу

Лунный календарь стрижек на апрель 2022 года поможет выбрать оптимальную дату для похода в парикмахерскую. Некоторые дни совершенно не подходят для стрижек и других манипуляций с волосами - это принесет неприятности, а волосы быстро утратят форму и здоровье.

Когда в апреле не стоит посещать парикмахерскую - читайте в материале ниже.

Наиболее благоприятные дни для стрижки в апреле: 12, 14, 22.

Ранее мы писали о том, как можно быстро избавиться от посеченных кончиков в домашних условиях.

А также рассказывали о том, какие признаки указывают на то, что средство для волос вам не подходит.

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

