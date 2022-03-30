Календарь стрижек на апрель 2022: когда не стоит идти к парикмахеру и менять прическу
Лунный календарь стрижек на апрель 2022 (Коллаж РБК-Украина)
Лунный календарь стрижек на апрель 2022 года поможет выбрать оптимальную дату для похода в парикмахерскую. Некоторые дни совершенно не подходят для стрижек и других манипуляций с волосами - это принесет неприятности, а волосы быстро утратят форму и здоровье.
Когда в апреле не стоит посещать парикмахерскую - читайте в материале ниже.
Фазы Луны в апреле 2022
- Новолуние - 1 апреля 09:28 минут и 30 апреля 23:28 минут.
- Растущая Луна - с 2 по 15 апреля.
- Полнолуние - 16 апреля 21:55.
- Убывающая Луна - с 17 по 29 апреля.
- Частичное солнечное затмение: 30 апреля в 23:42 минуты.
Удачные и неудачные дни для парикмахерской
Наиболее благоприятные дни для стрижки в апреле: 12, 14, 22.
Наименее благоприятные: 1, 8, 20, 26, 27, 29.
- Все благоприятные дни для стрижки волос: 2, 11-14, 16, 18, 21, 22.
- Когда стричься, чтобы волосы быстро росли: 5, 12-14.
- Благоприятные дни для стрижки, чтобы волосы были крепкими: 16, 18, 21-23, 25.
- Денежная стрижка для увеличения прибыли: 5, 22, 23.
- Кардинальное изменение стрижки: 16 апреля.
- Удачные дни для окрашивания волос: 5, 7, 12, 13, 23-25, 28.
- Удачные дни для завивки волос: 2, 5, 7, 13, 14, 23-25, 28.
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