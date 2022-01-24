Одна за однією вдарять дві сильні магнітні бурі: з'явився календар

У лютому 2021 нас чекає дві сильні магнітні бурі, які будуть впливати на здоров'я багатьох з нас. Слабкість, головні болі, зниження працездатності - ці та інші неприємні симптоми можуть виникати в небезпечні дні.

Дати магнітних бур, кому і чому вони небезпечні, і що робити - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Коли чекати магнітні бурі

Згідно з інформацією лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, перший удар "червоного" рівня буде вже 4 лютого, потім короткий перепочинок, і 11-го числа накриє ще одна буря. Крім того, 10 і 12 лютого магнітосфера буде збудженою.

Скрін: дати магнітних бур (tesis.lebedev.ru)

Що таке магнітна буря

Магнітна (геомагнітна) буря - порушення магнітосфери планети, яке виникає в результаті посиленого обміну енергії сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує Землю. Така буря може тривати кілька годин і навіть кілька днів поспіль.

У дні магнітних бур можуть виникати проблеми в роботі техніки, а деякі люди можуть погано себе почувати.

На кого може впливати магнітна буря

В першу чергу, впливу бур схильні метеозалежні люди, літні люди, люди з хронічними хворобами, в тому числі серцево-судинними, люди з нестійкою психікою.

Під час магнітних бур можуть бути проблеми з артеріальним тиском, старі травми і хронічні "болячки" нагадувати про себе, виникати тривожність, напруженість, проблеми з нічним відпочинком.

Як уберегти здоров'я в небезпечні дні

Важливо добре спати, менше тривожитися, не перезавантажувати себе фізично, емоційно, уникати ймовірних стресів.

Прийняття важливих рішень або важкі завдання відкладіть на інший час, а дні магнітної бурі проведіть спокійно і розмірено. Якщо є можливість, візьміть вихідний, виспіться, прогуляйтеся на свіжому повітрі.

Важливо також не зловживати важкою шкідливою їжею, відмовитися від алкоголю і менше пити каву, міцний чай.

Якщо у вас проблеми з тиском, серцевим ритмом або інші недуги, тримайте неподалік ваші ліки.