Лунный посевной календарь на май 2025: благоприятные дни для всех растений

Лунный календарь на май помогает хозяевам лучше планировать садово-огородные работы, выбирая благоприятные периоды для посева, пересадки и ухода за растениями.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о благоприятных и неблагоприятных днях в мае для ухода за различными растениями.

Что именно сеять и высаживать в мае

В мае выбор культур для выращивания очень широк. Для открытого грунта подходят не только традиционные овощи, но и зелень, цветы и даже саженцы деревьев и кустов.

Например, огурцы, тыква, помидоры хорошо растут при посадке в теплую, подготовленную землю. Картофель и морковь лучше высевать в дни убывающей Луны, когда энергия сосредоточена внизу, у корней.

Зелень - укроп, шпинат, петрушка, кинза - может высеваться несколько раз в течение месяца. Лук на перо высаживают также в первой половине месяца.

Среди цветов популярны астры, бархатцы, гладиолусы и петунии. В этот период можно высаживать и саженцы плодовых деревьев, если весенние заморозки уже прошли.

Фазы Луны в мае и их влияние на посадки

1-3 мая (растущая полумесяц) - лучшее время для посева зелени: салата, шпината, укропа и петрушки. Также можно высаживать рассаду капусты, огурцов и перца. Обязательно проведите полив и внесите подкормки.

4 мая (первая четверть) - удачный день для высадки томатов, тыквы и кабачков. Молодые растения нуждаются в обильном поливе. Хорошо работают органические удобрения.

5-11 мая (растущая выпуклая Луна) - время сеять фасоль, тыкву, огурцы, а также высаживать рассаду перца, баклажанов и помидоров. Стоит добавить минеральные удобрения для активного роста.

12 мая (Полнолуние) - воздержитесь от посадочных работ. В этот день лучше разрыхлить землю, удалить сорняки и собрать лекарственные травы.

13-19 мая (убывающая выпуклая Луна) - благоприятный период для посева моркови, свеклы и картофеля. Также проведите прореживание всходов, окучивание растений и обрезку сухих веток.

20 мая (последняя четверть) - идеальный день для перекопки участка и борьбы с сорняками. Проводите обрезку на кустах малины и смородины. Можно подготовить новые места для посадки.

21-26 мая (убывающий полумесяц) - хорошее время для посадки картофеля, лука и редьки. Не забудьте обработать растения против вредителей и полить грядки, замульчировав почву.

27 мая (новолуние) - посадки не рекомендуются. Посвятите день планированию, отдыху, подготовке инструментов и рыхлению земли.

29-31 мая (растущий полумесяц) - можно снова сеять зелень и скороспелые овощи. Подходящий период для высадки рассады цветов. Растения благодарно примут органическую подкормку.

Май - самый горячий месяц для дел на огороде (фото: Freepik.com)

Уход за растениями

Посадка - лишь первый шаг к богатому урожаю. В мае следует активно работать с почвой: ее нужно рыхлить, мульчировать, подкармливать органическими или минеральными веществами. Особенно эффективны такие работы в периоды между 5 и 26 мая, когда растения активно усваивают влагу и питательные элементы.

Также не стоит забывать о защите культур. Тепло активизирует вредителей - тлю, колорадского жука, грибковые заболевания. Для профилактики используют биопрепараты, золу, настои из натуральных ингредиентов.

Кроме того, в мае целесообразно формировать кроны кустов и винограда, обрезая лишние и сухие ветви - лучше всего это делать во время убывающей Луны.

Когда лучше не сажать и какие дни наиболее благоприятны

Даже самый благоприятный сезон имеет свои исключения. Например, в дни полнолуния (12 мая) и новолуния (27 мая) лучше воздержаться от любых посадок и пересаживаний. В эти дни лучше планировать дальнейшие действия или выполнять легкие работы, не касающиеся непосредственного контакта с растениями.

С другой стороны, почти весь период с 1 по 11 мая, а также 29-31 мая, считается идеальным для высаживания большинства культур.